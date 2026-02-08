قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الدلتا للسكر» تعلن موعد استلام محصول البنجر لموسم 2026 .. اعرف التفاصيل
بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس
قبل رمضان.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
اتشتمت بأمي.. دنيا الألفي تكشف تفاصيل خناقة حفل الزفاف
ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب بطلقات نارية داخل صيدلية في قليوب
بين حادث سير واتهامات بالاغتيال.. غموض وفاة مستشارة الأسد "لونا الشبل" يثير التساؤلات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية
صفقة بـ 230 مليون جنيه.. إحباط محاولة لجلب 3 أطنان حشيش وهيدرو بالسويس
في ذكرى ميلادها.. ما لا تعرفه عن شادية التي تألّقت فنًا واشتاقت قلبًا للأمومة
مرموش ضد محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي المتوقع لقمة الدوري الإنجليزي
خبير اقتصادي: مصر تُخطط لدعم الشركات الناشئة بمليار دولار لتعزيز الاقتصاد المصري |فيديو
4 نجوم سوبر.. غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء من رأى مُبتلى في نفسه وأهله.. 16 كلمة من السنن المهجورة

دعاء من رأى مُبتلى في نفسه وأهله.. 16 كلمة من السُنن المهجورة
دعاء من رأى مُبتلى في نفسه وأهله.. 16 كلمة من السُنن المهجورة
إيمان طلعت

يغفل البعض عن دعاء من رأى مبتلى في نفسه وأهله، كسُنة نبوية مهجورة، وكيفية التعامل الصحيح مع من أصيب ببلاء في النفس أو في الأهل أو في المال.

دعاء من رأى مبتلى

حيث يسأل بعض الناس عن حكم ما يجري في بعض الأرياف من تعيير يعضهم بعضًا على البلاء في الصحة أو النفس أو الأهل الخ ؟، ليجيب الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، أن هذا الأمر يحتاج إلى علاج ناجع يقوم على شقين.

الأول: يحرم على المرء أن يعير غيره بما أصيب به في نفسه أو أهله أو ماله كما لا يجوز له أن يشمت في مصائب الناس، مستدلًا على ذلك بقوله تعالى: (ويل لكل همزة لمزة)، فالويل هو العذاب في الآخرة أو هو واد في جهنم شديد الحر كما قال كثير من المفسرين، والهمز واللمز هو العيب في الآخرين بأي صورة سواء كان ذلك أمامهم أو وراء ظهورهم ، وكل ذلك حرام .

وتابع: هذا وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على من قال لأخيه يا ابن السوداء وقال له أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية الخ الحديث.

ثانيا: كيفية التعامل مع أهل البلاء - نسأل الله لنا ولكم العافية - تتمثل فيما يلي:

1 - أن يتعامل الإنسان مع أهل البلاء معاملة حسنة من الإحسان إليهم والشفقة عليهم وتيسير أمورهم الخ وكل ذلك ثابت في القرآن والسنة ويكفي أن يعلم المسلم أن هذا العمل من أعظم الأعمال عند الله تعالى ( فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة) .

2 - أن يردد المسلم في نفسه هذا الدعاء عند رؤية أهل البلاء، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من رأى مبتلى فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء) انظر سنن الترمذي أبواب الدعوات باب ما يقول إذا رأى مبتلى رقم 3432، وهو حديث صحيح انظر الصحيحة رقم 602 .

وبين خلال حديثه عن دعاء من رأى مبتلى أن المسلم يقول هذا الذكر في نفسه : قال الترمذي روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال : إذا رأى صاحب بلاء فتعوذ منه يقول ذلك في نفسه ولا يسمع صاحب البلاء، لافتا إلى أنه من فوائد هذا الدعاء أنه يعد شكرا لتلك النعمة، حيث جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا رأى أحدكم مبتلى فقال ( الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى كثير من عباده تفضيلا ) كان شكر تلك النعمة. انظر صحيح الجامع رقم 555 وعزاه للبيهقي في الشعب .

كما ينبغي أن يقول المسلم دعاء من رأى مبتلى عند رؤية البلاء الدنيوي كالأمراض وهذا هو المشهور عند الناس، وأيضا عند رؤية البلاء في الدين كأهل المعاصي من شرب الخمر وترك الصلاة وترك الزكاة الخ، وهذا من باب أولى 

دعاء من رأى مبتلى دعاء من رأى مُبتلى في نفسه وأهله الابتلاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

حملة توعوية لمواجهة الخرافة والشعوذة في المحافظات الحدودية

الكاتبة مي القاضي

مي القاضي: «عقدة بنت أبوها» يناقش التأثير النفسي لعلاقة الأب بابنته

المساجد

269 مائدة رحمن.. متحدث الأوقاف يكشف خطة الوزارة استعدادًا لـ رمضان 2026

بالصور

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة فوق الركبة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد