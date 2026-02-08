محافظ أسوان يشيد بجهود مصر الخير في توزيع وجبات وكراتين غذاء في رمضان

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم وتشجيعاً للجهود الخيرية المبذولة للتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً.

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير بأسوان الدكتور أحمد موسى حيث شهد اللقاء إستعراض الإستعدادات الجارية لتجهيز الوجبات الساخنة والجافة وكراتين المواد الغذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر إحتياجاً والصائمين خلال الشهر الكريم.

ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالخدمات الجليلة التى تقدمها مؤسسة مصر الخير برعاية من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء ، وبإشراف من الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للمؤسسة ، والعمل المخلص الذى يؤديه فريق عمل المؤسسة بأسوان .

شهر رمضان

ولفت المحافظ إلى أن ذلك يأتى ضمن منظومة متكاملة للمشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الجهود الحكومية من أجل مواجهة التحديات وتقديم أوجه الدعم اللازم للتغلب على الظروف الإقتصادية والإجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين فى القرى والنجوع تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

فيما أوضح الدكتور أحمد موسى بأن المؤسسة تقوم بتنفيذ " مطبخ الخير " ضمن حملة " إفطار صائم " ، والذى سيشهد تجهيز 86 ألف وجبه ما بين وجبات إفطار وسحور ، والتى سيتم توزيعها بالخيام الرمضانية التابعة للمؤسسة ، مع توزيع وجبات ساخنة على الأسر المتعففة وتوصيلها لمحل إقامتهم .

وأشار إلى أن ذلك سيتكامل معه توزيع 20 ألف كرتونة للمواد الغذائية ضمن حملة " سند العائلة " ، وكذا توزيع 2000 وجبة جافة " لإفطار مسافر " ، وسيتم توزيع ذلك على مدار الشهر الكريم ، حيث يتم إختيار الأسر الأولى بالرعاية وفقاً للأبحاث الاجتماعية التى يقوم بتنفيذها فريق المتطوعين من لجان البحث الميدانى بالمؤسسة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى لوصول الدعم والرعاية لمن يستحقها بكل نزاهة وشفافية .