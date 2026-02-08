مي القاضي: «عقدة بنت أبوها» يناقش التأثير النفسي لعلاقة الأب بابنته

أكدت الكاتبة مي القاضي أن كتابها «عقدة بنت أبوها» يتناول بشكل إنساني ونفسي عميق طبيعة العلاقة بين الأب وابنته، وتأثير هذه العلاقة على التكوين النفسي للفتيات في مراحل عمرية مختلفة.

وأوضحت مي القاضي، خلال حوارها ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الكتاب يعتمد على طرح واقعي نابع من تجارب إنسانية حقيقية، ويسلط الضوء على انعكاس غياب الدعم الأبوي أو اضطراب العلاقة على مشاعر الفتيات وسلوكياتهن.

وأضافت أن الكتاب لا يقتصر على السرد القصصي فقط، بل يتضمن تمارين نفسية عملية تهدف إلى مساعدة القارئات على فهم مشاعرهن الداخلية، والتعامل معها بطريقة صحية تساهم في تحسين التوازن النفسي وبناء الثقة بالنفس.

ونوهت بأن قلة الأمان النفسي لدى بعض الفتيات ترجع في كثير من الأحيان إلى غياب الاحتواء الأسري، والانشغال المستمر من جانب الأهل.