«الدلتا للسكر» تعلن موعد استلام محصول البنجر لموسم 2026 .. اعرف التفاصيل
بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس
قبل رمضان.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
اتشتمت بأمي.. دنيا الألفي تكشف تفاصيل خناقة حفل الزفاف
ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب بطلقات نارية داخل صيدلية في قليوب
بين حادث سير واتهامات بالاغتيال.. غموض وفاة مستشارة الأسد "لونا الشبل" يثير التساؤلات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية
صفقة بـ 230 مليون جنيه.. إحباط محاولة لجلب 3 أطنان حشيش وهيدرو بالسويس
في ذكرى ميلادها.. ما لا تعرفه عن شادية التي تألّقت فنًا واشتاقت قلبًا للأمومة
مرموش ضد محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي المتوقع لقمة الدوري الإنجليزي
خبير اقتصادي: مصر تُخطط لدعم الشركات الناشئة بمليار دولار لتعزيز الاقتصاد المصري |فيديو
4 نجوم سوبر.. غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
توك شو

مي القاضي: «عقدة بنت أبوها» يناقش التأثير النفسي لعلاقة الأب بابنته

الكاتبة مي القاضي
الكاتبة مي القاضي
إسراء صبري

أكدت الكاتبة مي القاضي أن كتابها «عقدة بنت أبوها» يتناول بشكل إنساني ونفسي عميق طبيعة العلاقة بين الأب وابنته، وتأثير هذه العلاقة على التكوين النفسي للفتيات في مراحل عمرية مختلفة.

وأوضحت مي القاضي، خلال حوارها ببرنامج  «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الكتاب يعتمد على طرح واقعي نابع من تجارب إنسانية حقيقية، ويسلط الضوء على انعكاس غياب الدعم الأبوي أو اضطراب العلاقة على مشاعر الفتيات وسلوكياتهن.

وأضافت أن الكتاب لا يقتصر على السرد القصصي فقط، بل يتضمن تمارين نفسية عملية تهدف إلى مساعدة القارئات على فهم مشاعرهن الداخلية، والتعامل معها بطريقة صحية تساهم في تحسين التوازن النفسي وبناء الثقة بالنفس.

ونوهت بأن قلة الأمان النفسي لدى بعض الفتيات ترجع في كثير من الأحيان إلى غياب الاحتواء الأسري، والانشغال المستمر من جانب الأهل.

