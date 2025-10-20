أفضل طريقة لاختيار شريك الحياة بعيدا عن المظاهر

أكدت الدكتورة مي القاضي، خبيرة التنمية البشرية، أن الخطأ الأكبر الذي يقع فيه كثير من الأزواج والزوجات هو الانشغال بالمظاهر على حساب الجوهر، موضحة أن كثيرًا من الفتيات يركزن على شكل البيت والسيارة والفرح، وينسين الأهم وهو من سيشاركهن الحياة داخل هذا البيت.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن "الرجل لا يتغير بعد الزواج، بل يتصرف براحة أكثر وكأنه في بيته”، مشيرة إلى أن بعض الأزواج يتعاملون مع الزوجة بنفس الطريقة التي اعتادوا بها مع أمهاتهم وأخواتهم، معتبرين البيت منطقة راحة دون بذل مجهود عاطفي أو سلوكي.

وأوضحت أن المرأة بدورها تتحمل مسؤولية كبيرة في فهم شخصية زوجها، مؤكدة أن عليها بذل مجهود لمعرفة ما يسعده، قائلة: "زي ما بنبذل مجهود في تربية الأولاد أو تعلم وصفة جديدة، لازم نبذل مجهود نفهم الراجل اللي قدامنا".

وأضافت أن المجتمع المصري ما زال يعاني من مفاهيم مغلوطة، إذ يُتهم الرجل الذي يدلل زوجته بأنه "مسيطر عليه"، وتُنتقد المرأة التي تهتم بزوجها باعتبارها “خاضعة”، مؤكدة أن السعادة الحقيقية تقاس بما يدور داخل البيت لا خارجه.