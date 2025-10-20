قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسماعيلي ينهار| هوجة استقالات وإحالة لـ النيابة.. ومجلس الدراويش مندهش من القرارات
فعاليات وموعد الليلة الختامية لإحياء ذكرى قدوم رأس الحسين لمصر
فولتماده ينضم لقائمة أكبر زيادات القيمة التسويقية .. وصلاح يحافظ على الصدارة
نتنياهو : سن قانون لتجنيد 10 آلاف طالب بالمدارس الدينية اليهودية خلال عامين
تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بختام تعاملات الإثنين 20 أكتوبر 2025
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
الكرملين يكشف سبب اختيار بوادبست لعقد القمة بين بوتين وترامب
وزير الأوقاف ينعى شقيقة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أفضل طريقة لاختيار شريك الحياة بعيدا عن المظاهر

عبد الخالق صلاح

أكدت الدكتورة مي القاضي، خبيرة التنمية البشرية، أن الخطأ الأكبر الذي يقع فيه كثير من الأزواج والزوجات هو الانشغال بالمظاهر على حساب الجوهر، موضحة أن كثيرًا من الفتيات يركزن على شكل البيت والسيارة والفرح، وينسين الأهم وهو من سيشاركهن الحياة داخل هذا البيت.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن "الرجل لا يتغير بعد الزواج، بل يتصرف براحة أكثر وكأنه في بيته”، مشيرة إلى أن بعض الأزواج يتعاملون مع الزوجة بنفس الطريقة التي اعتادوا بها مع أمهاتهم وأخواتهم، معتبرين البيت منطقة راحة دون بذل مجهود عاطفي أو سلوكي.

وأوضحت أن المرأة بدورها تتحمل مسؤولية كبيرة في فهم شخصية زوجها، مؤكدة أن عليها بذل مجهود لمعرفة ما يسعده، قائلة: "زي ما بنبذل مجهود في تربية الأولاد أو تعلم وصفة جديدة، لازم نبذل مجهود نفهم الراجل اللي قدامنا".

وأضافت أن المجتمع المصري ما زال يعاني من مفاهيم مغلوطة، إذ يُتهم الرجل الذي يدلل زوجته بأنه "مسيطر عليه"، وتُنتقد المرأة التي تهتم بزوجها باعتبارها “خاضعة”، مؤكدة أن السعادة الحقيقية تقاس بما يدور داخل البيت لا خارجه.

أفضل طريقة لاختيار شريك الحياة المظاهر ي خبيرة التنمية البشرية الأزواج والزوجات

المتهم

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

سرطان الرئة

أخطر الأورام .. إليك طرق الوقاية من سرطان الرئة

الكوليسترول

علاج الكوليسترول في 3 أشهر.. تناول هذه الأطعمة يوميا

كيم كاردشيان

كيم كاردشيان تثير الجدل بإطلالة غريبة في أحدث ظهور.. صور

بالصور

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات البحرية لحماية السواحل المصرية

أرخص 5 سيارات هاتشباك موديل 2025 في مصر .. تعرف عليها

تشيع جثمان فيفيان الفقي من مسجد الشرطة في أكتوبر.. صور

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مكنون النفس

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

