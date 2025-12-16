الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بالضرب بالقاهرة.

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب بالمرج

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/ يوليو الماضى حدثت مشاجرة بين إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج)، وشقيقها ( سائق - مقيم بذات العنوان) لخلافات بينهما حول الميراث قام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها بخدوش بالوجه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة فى حينه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.