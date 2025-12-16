قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طرح فيلم صوت هند رجب في دور العرض المصرية غدا

كوثر بن هنية
كوثر بن هنية
محمد نبيل

تستقبل دور العرض السينمائية في مصر، غدا، فيلم “صوت هند رجب”، الذي يندرج ضمن الأعمال السينمائية ذات الطابع الإنساني، ويطرح قضية شديدة الحساسية من خلال معالجة فنية تركز على الصوت بوصفه شهادة، والذاكرة بوصفها مقاومة للنسيان.

ويأتي عرض الفيلم في توقيت لافت، في ظل اهتمام متزايد من السينما العربية والدولية بتوثيق القصص الإنسانية المرتبطة بالحروب والنزاعات، عبر لغة سينمائية تسعى إلى نقل التجربة الفردية بوصفها مرآة لمعاناة جماعية.


صوت هند رجب للمخرجة كوثر بن هنية ممثل تونس في جوائز الأوسكار والحائز على جائزة الأسد الفضي للجنة التحكيم الكبرى في عرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وهو من بطولة سجا الكيلاني ومعتز ملحيس وكلارا خوري وعامر حليحل، وتصوير خوان سارمينتو جي، ومونتاج قتيبة برهمجي، ماكسيم ماتيس، وكوثر بن هنية، وموسيقى تصويرية أمين بوحافة، ومصمم الإنتاج باسم مرزوق.
 

اختتم الفيلم الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وشارك أيضًا بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي، كما تم اختياره ليكون فيلم ختام مهرجان القاهرة في دورته المقبلة.

وتدور قصته في 29 يناير 2024، تلقى متطوعو الهلال الأحمر اتصالاً طارئًا. طفلة في السادسة من عمرها عالقة في سيارة تحت نيران الاحتلال في غزة، تتوسل لإنقاذها. وبينما كانوا يحاولون إبقاءها على الخط، بذلوا قصارى جهدهم لإحضار سيارة إسعاف إليها. كان اسمها هند رجب.

