البروفة الأخيرة لـ أمم إفريقيا .. منتخب مصر يهزم نيجيريا 2-1 ودياً
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية
150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية
انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل
75 دقيقة | خروج زيزو وعاشور وفتوح .. ودخول ثلاثى فى مباراة مصر ونيجيريا
سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى
أحمد مراد : أم كلثوم عاشت 77 عامًا ويمكن تقديم ألف فيلم عنها بزوايا مختلفة
السبب "أسرار".. خناقة بين نادية الجندي وفريال يوسف
60 دقيقة .. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا 2-1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك
بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظة الجيزة تشن حملات لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام بحدائق الأهرام

أحمد زهران

شنّت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم حملة ليلية مكبرة استهدفت شوارع جاردينيا والعشرين والضغط بحدائق الاهرام ضمن جهود المحافظة لتحقيق الانضباط وردع المخالفين وفرض النظام في الشارع العام.

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج الحملات التي تم تنفيذها حيث تم رفع حوالي ٧٠٠ حالة إشغال للطريق العام من قبل المحال التجارية والمقاهي والكافيهات وإزالة الإعلانات المخالفة، بالإضافة إلى غلق وتشميع عدد كبير من المحال التجارية المخالفة التي تدار بدون تراخيص وتسبب إزعاجًا للمواطنين على مدار اليوم.

كما شملت الحملة إزالة سيارات متهالكة أو متروكة بدون لوحات معدنية ورفع عدد من النباشين والفريزة بحدائق الأهرام، و المخلفات الناتجة عن أنشطتهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري وصحة وسلامة المواطنين.

جاء الحملة برئاسة طه عبد الصادق رئيس حي الهرم واللواء حسن دكروري مدير شرطة المرافق.

حي الهرم محافظة الجيزة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

