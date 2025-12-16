محافظة الجيزة تشن حملات لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام بحدائق الأهرام

شنّت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم حملة ليلية مكبرة استهدفت شوارع جاردينيا والعشرين والضغط بحدائق الاهرام ضمن جهود المحافظة لتحقيق الانضباط وردع المخالفين وفرض النظام في الشارع العام.

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج الحملات التي تم تنفيذها حيث تم رفع حوالي ٧٠٠ حالة إشغال للطريق العام من قبل المحال التجارية والمقاهي والكافيهات وإزالة الإعلانات المخالفة، بالإضافة إلى غلق وتشميع عدد كبير من المحال التجارية المخالفة التي تدار بدون تراخيص وتسبب إزعاجًا للمواطنين على مدار اليوم.

كما شملت الحملة إزالة سيارات متهالكة أو متروكة بدون لوحات معدنية ورفع عدد من النباشين والفريزة بحدائق الأهرام، و المخلفات الناتجة عن أنشطتهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري وصحة وسلامة المواطنين.

جاء الحملة برئاسة طه عبد الصادق رئيس حي الهرم واللواء حسن دكروري مدير شرطة المرافق.