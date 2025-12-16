محافظ الجيزة يشهد احتفالية اليوم الوطني لـ قطر بالقاهرة .. صور

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة احتفالية اليوم الوطني لدولة قطر، التي أُقيمت مساء اليوم بفندق سانت ريجيس القاهرة وذلك بدعوة من الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وجاءت الاحتفالية بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وخلال مشاركته قدّم محافظ الجيزة التهنئة بهذه المناسبة الوطنية، معربًا عن خالص تمنياته لدولة قطر قيادةً وشعبًا بمزيد من التقدم والازدهار، ومؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وتخللت الاحتفالية فقرات ثقافية وفنية عكست روح المناسبة، وأبرزت متانة العلاقات العربية وأهمية التواصل الدبلوماسي البنّاء.