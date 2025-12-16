قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية
150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية
انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل
75 دقيقة | خروج زيزو وعاشور وفتوح .. ودخول ثلاثى فى مباراة مصر ونيجيريا
سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى
أحمد مراد : أم كلثوم عاشت 77 عامًا ويمكن تقديم ألف فيلم عنها بزوايا مختلفة
السبب "أسرار".. خناقة بين نادية الجندي وفريال يوسف
60 دقيقة .. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا 2-1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك
بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟
الأناكوندا .. مصطفى محمد يلدغ نيجيريا بهدف لـ منتخب مصر
محافظات

محافظ الجيزة يشارك في فعاليات الجلسة الختامية للندوة العالمية الثانية لدار الإفتاء المصرية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، فعاليات الجلسة الختامية للندوة العالمية الثانية للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، التي تنظمها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع الأمانة العامة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وبرئاسة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، تحت عنوان: «الفتوى وقضايا الواقع الإنساني: نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة».

وانطلقت الندوة على مدار يومي 15 و16 ديسمبر الجاري بالتزامن مع الاحتفال بـ«اليوم العالمي للإفتاء»، الذي أقرته الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ويوافق 15 ديسمبر من كل عام، وذلك بحضور دولي رفيع المستوى ضم مفتين ووزراء وعلماء من مختلف دول العالم.

وأكد محافظ الجيزة أهمية الندوة، لما تمثله من طرحٍ لأهداف سامية ترصد الواقع، وتتماشى مع الاحتياجات الحقيقية لمتطلبات الوطن بل ومتطلبات الإنسانية، فضلًا عن ربط صناعة الفتوى بمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس والدين والعقل والمال والنسل عند معالجة القضايا الإنسانية المعاصرة.

وثمَّن المحافظ الدور المحوري الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في استثمار الفتوى لإيجاد حلول عملية لمشكلات المجتمع المختلفة والعمل على مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة وإبراز البعد الشرعي والإنساني للقضايا المتنوعة، وتعزيز احترام الكرامة الإنسانية بوصفها أساسًا معياريًا لصلاحية الفتوى وحماية البنية الأخلاقية للمجتمع من الأخطار التي تهددها.

محافظ الجيزة اخبار الجيزة محافظة الجيزة

