محافظ الجيزة يعاين الموقع المقترح لإقامة سوق اليوم الواحد بهضبة الأهرام

قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، يرافقه الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بمعاينة أحد المواقع المقترحة لإقامة سوق اليوم الواحد بمنطقة التجنيد عند البوابة الأولى بهضبة الأهرام، والمقرر افتتاحه يوم السبت المقبل، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح محافظ الجيزة أن سوق اليوم الواحد يستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من السلع الأساسية واللحوم والدواجن والخضروات بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، لخدمة قاطني مساكن الضباط وسكان هضبة الأهرام والمناطق المحيطة، مؤكدًا أن التوسع في هذه الأسواق يأتي ضمن خطة متكاملة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري.

وخلال الجولة، وجّه المحافظ بسرعة تأهيل الموقع ورفع كفاءة أعمال النظافة والإنارة والدهانات، بما يضمن ظهور المنطقة بالشكل الحضاري اللائق قبل الافتتاح، مع توفير كافة الاشتراطات التنظيمية التي تضمن سهولة حركة المواطنين.

كما كلّف المحافظ السكرتير العام المساعد بحصر وتوفير قطع أراضٍ فضاء تصلح لإقامة منافذ بيع مطورة ضمن سلسلة كاري أون وأسواق اليوم الواحد، خاصة بالأحياء ذات الكثافات السكانية العالية، بما يسهم في تعزيز إتاحة السلع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة على استمرار تنظيم أسواق اليوم الواحد والتوسع في إقامتها بمختلف أحياء ومراكز المحافظة، كآلية فعّالة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وبما يحقق مصلحة المواطنين

رافق المحافظ خلال الجولة كلٌّ من: محمد مرعي – السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة ، عادل الخطيب – نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لشئون السلع ، طه عبد الصادق – رئيس حي الهرم ،المهندس حاتم محمود – رئيس القطاعات الهندسية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية.