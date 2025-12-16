قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة
أجواء شتوية.. أمطار على شمال البلاد وشبورة مائية ورياح نشطة تمتد للقاهرة
دبابات الاحتلال تفتح النار على الفلسطينيين بمناطق متفرقة في غزة | تفاصيل
استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يعاين الموقع المقترح لإقامة سوق اليوم الواحد بهضبة الأهرام

المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة
أحمد زهران

قام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، يرافقه الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بمعاينة أحد المواقع المقترحة لإقامة سوق اليوم الواحد بمنطقة التجنيد عند البوابة الأولى بهضبة الأهرام، والمقرر افتتاحه يوم السبت المقبل، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح محافظ الجيزة أن سوق اليوم الواحد يستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من السلع الأساسية واللحوم والدواجن والخضروات بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، لخدمة قاطني مساكن الضباط وسكان هضبة الأهرام والمناطق المحيطة، مؤكدًا أن التوسع في هذه الأسواق يأتي ضمن خطة متكاملة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري.

وخلال الجولة، وجّه المحافظ بسرعة تأهيل الموقع ورفع كفاءة أعمال النظافة والإنارة والدهانات، بما يضمن ظهور المنطقة بالشكل الحضاري اللائق قبل الافتتاح، مع توفير كافة الاشتراطات التنظيمية التي تضمن سهولة حركة المواطنين.

كما كلّف المحافظ السكرتير العام المساعد بحصر وتوفير قطع أراضٍ فضاء تصلح لإقامة منافذ بيع مطورة ضمن سلسلة كاري أون وأسواق اليوم الواحد، خاصة بالأحياء ذات الكثافات السكانية العالية، بما يسهم في تعزيز إتاحة السلع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة على استمرار تنظيم أسواق اليوم الواحد والتوسع في إقامتها بمختلف أحياء ومراكز المحافظة، كآلية فعّالة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وبما يحقق مصلحة المواطنين

رافق المحافظ خلال الجولة كلٌّ من:  محمد مرعي – السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة ، عادل الخطيب – نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لشئون السلع ، طه عبد الصادق – رئيس حي الهرم ،المهندس حاتم محمود – رئيس القطاعات الهندسية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية.

محافظ الجيزة القابضة للصناعات الغذائية هضبة الأهرام سوق اليوم الواحد المنتجات الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

ترشيحاتنا

منتخب مصر

القنوات الناقلة لودية منتخب مصر ونيجيريا

الغندور

الغندور يكشف عن حكام البطولات القادمة.. تفاصيل

منتخب مصر

قبل خوض منافسات أمم أفريقيا .. موعد مباراة مصر ونيجيريا

بالصور

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

دراما رمضان 2026| أيتن عامر تتعاقد على بطولة مسلسل حق ضايع

أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية
كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

فاكهة الجنة.. فوائد الرمان الخارقة

فوائد الرمان
فوائد الرمان
فوائد الرمان

فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد