القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

يبحث عدد كبير من المواطنون محبي كرة القدم وعشاق متابعة مباريات منتخب مصر، عن القنوات الناقلة لمباراة لمصر و نيجيريا.

ويستعد منتخب مصر لخوض اختبار ودي قوي أمام منتخب نيجيريا، في إطار التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث تمثل المباراة محطة مهمة للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للفراعنة.

وتأتي المواجهة في توقيت حاسم، قبل أيام قليلة من سفر المنتخب إلى المغرب وبدء المشوار القاري المنتظر.

يختتم منتخب مصر استعداداته قبل التوجه إلى المغرب بخوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب نيجيريا، اليوم الثلاثاء، ضمن التحضيرات النهائية للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقام مباراة مصر ونيجيريا الودية على استاد القاهرة الدولي، في إطار خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، والذي يسعى من خلالها للوقوف على جاهزية اللاعبين واخت

بار قوة الفراعنة في التجربة الأخيرة قبل انطلاق مشوار البطولة القارية.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تضم إلى جانبه منتخبات أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي، على أن يستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة منتخب زيمبابوي مساء الإثنين المقبل.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

تنطلق مباراة مصر ونيجيريا الودية في تمام الساعة 8 مساء اليوم الثلاثاء.

القناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا



تذاع مباراة مصر ونيجيريا عبر قناة أون سبورت 1.

غيابات منتخب مصر

يغيب محمود حسن تريزيجيه عن مواجهة نيجيريا الودية بعد حصوله على راحة لإجراء علاج

بالأسنان، في حين يسود الغموض موقف كل من محمد صلاح وعمر مرموش من المشاركة في اللقاء، بعد غيابهما عن المران الختامي عقب وصولهما متأخرين من إنجلترا.

وتحظى مواجهة مصر ونيجيريا باهتمام جماهيري كبير، باعتبارها البروفة الأخيرة قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية، حيث يسعى الجهاز الفني لاستخلاص أكبر مكاسب فنية ممكنة، وحسم ملامح التشكيل الأساسي، أملا في الظهور بصورة قوية خلال البطولة والمنافسة بقوة على اللقب القاري.