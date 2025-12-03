نتيجة مبارة مصر والكويت.. محمد أضا يشيد بتألق الحارس «بسام»: «علامة مُضيئة في المباراة»

أثنى الإعلامي محمد طارق أضا على تألق محمد بسام، حارس نادي سيراميكا كليوباترا ومنتخب مصر بكأس العرب، وذلك بعد إنقاذه هدفًا مؤكدًا أمام الكويت في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «محمد بسام ارتدى قفاز الإجادة في إنقاذه لكرة كانت ستكون لهدف ثانٍ لمنتخب الكويت والكرة ارتدت بعدها بالحصول على ركلة جزاء وتسجيل التعادل».

وأردف قائلًا: «محمد بسام هو العلامة المضيئة في مباراة الكويت، ويستحق رجل المباراة على تصديه لهدف مؤكد لمنتخب الكويت».

وأشار محمد أضا إلى أن تصدي محمد بسام غيّر مجريات الأمور وحوّل المباراة من نتيجة 2-0 للكويت إلى التعادل بهدف لمثله.