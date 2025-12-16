السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، السيطرة الكاملة على حريق محدود نشب بإحدى المكتبات المخصصة لبيع الكتب داخل حديقة الطفل العامة بمدينة الزقازيق، دون وقوع إصابات أو وفيات.

أوضح المحافظ أن مركز السيطرة بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، تلقى بلاغًا يفيد بنشوب حريق محدود داخل مكتبة لبيع الكتب بحديقة الطفل العامة بمدينة الزقازيق، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والسيطرة على الموقف.

انتقل محافظ الشرقية يرافقه اللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام للمحافظة إلى مكان الحريق لمتابعة تداعيات الموقف والإجراءات المتخذة للسيطرة على الحريق، حيث تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف ونجحت قوات الإطفاء في السيطرة على الحريق بالكامل دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وكلف المحافظ كلاً من شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وعبد العاطي عبد الفتاح رئيس حي أول بمراجعة وفحص جميع الوصلات الكهربائية داخل الحديقة، والتأكد من الالتزام بتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة، وذلك تجنباً لوقوع أي حوادث، حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين والممتلكات العامة.