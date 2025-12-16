محافظ الشرقية يسلم 24 عقد عمل لذوي الهمم .. صور

سلم المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية (٢٤) عقد عمل للراغبين من ذوي القدرات الخاصة والهمم بشركات القطاع الخاص ، بما يتلاءم مع الحالة الصحية والإجتماعية لهم، و تسليم (٧) عقود لوحدات سكنية من المخصصه للأسر الأولى بالرعاية وذلك بالمجاورة (٥٢) بمدينة العاشر من رمضان ، وإنشاص الرمل بمركز بلبيس والسعديين بمركز منيا القمح وهربيط بمركز أبوكبير، جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدد من أبناء المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية ومُتحدي الإعاقة من مختلف المراكز والمدن والقرى، بقاعة الإجتماعات بالديوان العام ، بحضور كلاً من الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ ، ومحمد كُجك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والعميد أركان حرب أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ، وعدداً من وكلاء وزارات الصحة و التضامن الإجتماعي والعمل ، ونائب مدير فرع الشرقية للتأمين الصحي ، وممثل مؤسسة تكافل ، ومديري إدارات الإسكان وخدمة المواطنين بالديوان العام.

أكد المحافظ أن خدمة أبناء المحافظة و الإستماع إلى مطالبهم وشكواهم في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، ومساندة المواطن مسؤولية الجميع لا يمكن التقصير فيها ،قائلاً: نحن هنا لتلبية إحتياجاتكم ونبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل الخدمات، وفقاً للإمكانات المتاحة..

إستمع المحافظ إلى طلبات الأهالي من مراكز (الزقازيق – منيا القمح – كفر صقر – أبوكبير- أبوحماد -منشأة أبوعمر) ،والتي جاءت ما بين طلبات الحصول على فرصة عمل ، واستخراج معاش تكافل وكرامة، وتوفير سكن مناسب ، و خدمات علاجية ، وصرف مساعدات عاجلة وشهرية ، وإقامه أحد المشروعات الصغيرة لتحمل أعباء المعيشة ، موجهاً المسؤولين بالتعامل الفوري مع كل طلب وفقاً للقانون لتوفير حياه كريمه لهم.

ومن جانبهم، أعرب ذوي القدرات والهمم والمستحقون للوحدات السكنية عن سعادتهم باستقبال المحافظ لهم وتسلمهم عقود العمل المناسبة لظروفهم بالقطاع الخاص ، وكذلك توفير الوحدات السكنية لتوفير حياة معيشية كريمة لهم.

ودعا محافظ الشرقية أبناء المحافظة الراغبين في طرح مشكلاتهم خلال اللقاء الإسبوعي بالديوان العام التقدم بطلب رسمي لدى مكتب خدمة المواطنين موضحاً به تفاصيل المشكلة مُرفقاً بالمستندات اللازمة، على أن يتم تحديد موعد للمقابلة يوم الإثنين من كل إسبوع طبقاً لتاريخ التقديم.