قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صندوق الإسكان الاجتماعي: نستهدف بناء أكثر من 68 ألف وحدة سكنية بالإسكان الأخضر
الشباب يتصدرون المشهد في إعادة انتخابات «النواب» بأثينا
وزير قطاع الأعمال: انتهاء مشروع الغزل والنسيج منتصف العام المقبل
مطار بغداد يستقبل أول طائرة أوروبية منذ 35 عاماً
انقلاب مفاجئ في الطقس.. خريطة سقوط الأمطار اليوم ودرجات الحرارة
وزير التعليم يجلس على مقاعد التلاميذ خلال جولته بمدارس إدفو بأسوان
القبض على سائق أتوبيس مدرسة بالمنيا عرض حياة الأطفال للخطر
قرار جديد ضد المتهم بالتحـ.ـرش بطلاب مدرسة التجمع
محلل: خروقات وقف إطلاق النار في غزة ليست حادثا عابرا بل ورقة ضغط سياسية بيد نتنياهو
وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو
قافلة «زاد العزة» الـ95 تنطلق إلى غزة محمّلة بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات
أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الشرقية تُعلن جاهزية اللجان الانتخابية لاستقبال 4 ملايين ناخب غداً

اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية
محمد الطحاوي

اطمأن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء على إنتهاء كافة التجهيزات بجميع المقار واللجان الإنتخابية بالمحافظة ، إستعدادًا لإستقبال الناخبين غدًا للإدلاء بأصواتهم في صناديق الإقتراع في أول أيام إنتخابات جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب والمستمرة على مدار يومي الأربعاء والخميس (١٧ و ١٨ ) من ديسمبر الجاري.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية في حالة جاهزية تامة لإستقبال الناخبين، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للمشاركة الفاعلة في هذا الإستحقاق الدستوري الهام، داعيًا المواطنين إلى النزول بكثافة والمشاركة الإيجابية في إنتخابات مجلس النواب تعبيرًا عن وعيهم الوطني وإرادتهم الحرة في بناء مستقبل مصر.

ومن جانبهم توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء للجان الإنتخابية كلاً في نطاقه للإطمئنان على جاهزية المقار واستكمال كافة التجهيزات اللازمة لضمان سير العملية الإنتخابية بسهولة ويسر واستقبال الناخبين في أجواء مهيئة وصحية.

جديد بالذكر ، أن أجمالي المواطنين ممن لهم حق التصويت بالانتخابات البرلمانية (٤ مليون و٣٨٠ ألف و٧٤٨ ) ناخب وناخبة يدلون بأصواتهم أمام (٨٦٧ ) مركز انتخابي يضم (٩٢٥ ) لجنة فرعية و ( ٨ ) لجان عامة، للمنافسة ما بين (٣٨ ) مرشح فردي للحصول علي (١٩) مقعد فردي تحت قبة مجلس النواب٢٠٢٥.

الشرقية محافظ الشرقية واللجان الإنتخابية رؤساء المراكز والمدن والأحياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

أرض أكتوبر

كانت جنب الأهلي.. كمال درويش يكشف كواليس في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

سعر الذهب اليوما

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وسعر عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

وزارة الخارجية المصرية

جهود وزارة الخارجية في تقديم وتطوير الخدمات القنصلية خلال 2025

وزير الداخلية الكويتي

لم أكن أتوقع حدوثها أبدًا.. وزير الداخلية الكويتي يتوعد نقيب شرطة قتل شقيقته غدرًا

شعار الجامعة العربية

قصة المادة 17 من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية

بالصور

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 54 ألفا و725 طن قمامة ومخلفات مبان

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

الشرقية تُعلن جاهزية اللجان الانتخابية لاستقبال 4 ملايين ناخب غداً

اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 5 صور لـ رضوى الشربينى تثير الجدل

بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل
بعد مهاجمتها أحمد العوضي.. 10 صور لرضوى الشربينى تثير الجدل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل
ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل
ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس في المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد