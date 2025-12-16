الشرقية تُعلن جاهزية اللجان الانتخابية لاستقبال 4 ملايين ناخب غداً

اطمأن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء على إنتهاء كافة التجهيزات بجميع المقار واللجان الإنتخابية بالمحافظة ، إستعدادًا لإستقبال الناخبين غدًا للإدلاء بأصواتهم في صناديق الإقتراع في أول أيام إنتخابات جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب والمستمرة على مدار يومي الأربعاء والخميس (١٧ و ١٨ ) من ديسمبر الجاري.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية في حالة جاهزية تامة لإستقبال الناخبين، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للمشاركة الفاعلة في هذا الإستحقاق الدستوري الهام، داعيًا المواطنين إلى النزول بكثافة والمشاركة الإيجابية في إنتخابات مجلس النواب تعبيرًا عن وعيهم الوطني وإرادتهم الحرة في بناء مستقبل مصر.

ومن جانبهم توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء للجان الإنتخابية كلاً في نطاقه للإطمئنان على جاهزية المقار واستكمال كافة التجهيزات اللازمة لضمان سير العملية الإنتخابية بسهولة ويسر واستقبال الناخبين في أجواء مهيئة وصحية.

جديد بالذكر ، أن أجمالي المواطنين ممن لهم حق التصويت بالانتخابات البرلمانية (٤ مليون و٣٨٠ ألف و٧٤٨ ) ناخب وناخبة يدلون بأصواتهم أمام (٨٦٧ ) مركز انتخابي يضم (٩٢٥ ) لجنة فرعية و ( ٨ ) لجان عامة، للمنافسة ما بين (٣٨ ) مرشح فردي للحصول علي (١٩) مقعد فردي تحت قبة مجلس النواب٢٠٢٥.