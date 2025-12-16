قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

محاولة تنفيذ عملية دهس بالضفة .. ومستوطن يقتل شابا في بيت لحم

حاجز لقوات الاحتلال
حاجز لقوات الاحتلال
محمد على

ذكرت صحف إسرائيلية أن سيارة مسرعة حاولت تنفيذ عملية دهس عند مستوطنة العازار جنوب بيت لحم.

قالت صحف الاحتلال إنه قد حاول شرطي إيقاف سيارة فلسطينية مسرعة كانت متجهة نحوه وقام بإجراءات توقيف المشتبه به.

 ولم تُسجّل أية إصابات في الحادث، وتجري عمليات بحث للعثور على السائق حيث لاذ بالفرار.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قُتِلَ فلسطيني وأصيب آخر برصاص مستوطن إسرائيلي في بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن رئيس بلدية تقوع محمد البدن قوله، إن الشاب مهيب أحمد جبريل (19 عاما) قتل، برصاص مستوطن في بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم.

وأفاد البدن بأن الحادثة وقعت عقب الانتهاء من تشييع جثمان الطفل عمار صباح (16 عاما)، حيث تفرّق المشيعون، وبقي عدد من الشبان في منطقة المدخل الشمالي للبلدة، قبل أن يترجّل أحد المستعمرين من مركبته ويُطلق الرصاص بشكل مباشر باتجاههم، ما أدى إلى مقتل الشاب وإصابة شاب آخر بجروح خطيرة.

وأشار إلى أن جبريل هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة في بلدة تقوع، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، مُطالبًا المجتمع الدولي بـ "التدخل العاجل لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد لجرائم القتل المتواصلة بحق المدنيين".

وقتلت القوات الإسرائيلية أو مستوطنون أكثر من ألف فلسطيني بينهم عدد من المسلحين في الضفة الغربية منذ بداية حرب الإبادة في غزة.

في المقابل، قُتل ما لا يقل عن 44 إسرائيليا، بينهم جنود ومدنيون، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية، وفق أرقام رسمية إسرائيلية.

وتحتل إسرائيل منذ العام 1967 الضفة الغربية، حيث تصاعدت أعمال العنف منذ اندلعت في قطاع غزة الحرب التي أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

