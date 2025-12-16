النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن نتجة انتخابات الدوائر الملغاة بأحكام قضائية وعددها 33 دائرة، وذلك بعدما تمت علمية التصويت بها يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وأعلنت بعدها نتائج الحصر العددي.

وفي هذا الصدد، نستعرض ما نص عليه القانون لفوز المرشحين الفردي في انتخابات مجلس النواب 2025 بالنسبة للدوائر الملغاة، وذلك بعدما حسمت القائمة الانتخابات بإعلان فوزها بعد تجوز نسبة الأصوات التي حصلت على 5 % من قاعدة بيانات الناخبين وفقًا لنص القانون لكونها نزلت بمفردها.

نصاب فوز المترشح الفردي

وحدد قانون انتخابات مجلس النواب نصاب الفوز في الانتخابات للنظام الفردي، حيث نصت المادتان (23) و(24) من قانون انتخابات مجلس النواب القواعد المنظمة لإعلان الفائزين في الانتخابات بنظامي الفردي والقوائم، إضافة إلى كيفية التعامل مع حالات المترشح الوحيد أو القائمة الوحيدة في الدائرة الانتخابية.

فبحسب المادة (23)، يعلن فوز المترشح في النظام الفردي إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة في دائرته الانتخابية.

حالة إعادة انتخابات الفردي

وفي حال عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، بعدد يعادل ضعف عدد المقاعد المخصصة للإعادة، ويتم إعلان فوز من يحصلون على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة بعد جولة الإعادة.

أما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد، تُجرى الانتخابات بينهم مباشرة، ويُعلن فوز من حصلوا على أعلى الأصوات الصحيحة وفقًا لعدد المقاعد.

إعلان نتيجة الدوائر الملغاة

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إعلان النتيجة الرسمية للدوائر الـ30 الملغاة سيتم في 18 ديسمبر الجاري، ضمن الجدول العام لإعلان نتائج المرحلة الثانية.

تدخل العملية الانتخابية لمجلس النواب 2025 مراحلها النهائية وسط متابعة دقيقة من الناخبين والقوى السياسية، في انتظار ما ستسفر عنه الجولات المتبقية من حسم المنافسة في عشرات الدوائر، وتشكيل خريطة البرلمان الجديد.