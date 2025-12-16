فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي

عاد مشروب اليانسون ليحظى باهتمام كبير من الباحثين والمهتمين بالصحة الطبيعية، بعد أن كشفت عدة دراسات وأبحاث عن فوائد متعددة تتجاوز الطعم العطري اللذيذ، لتشمل دعم الجهاز الهضمي، والمناعي، والتنفس، وحتى التوازن الهرموني.

فوائد شرب اليانسون يوميا

وهذه الفوائد جعلت من اليانسون مشروبًا طبيعيًا ذا قيمة غذائية وطبية، وفقا لما نشر في موقع Amazing Food & Drink، ومن أبرز فوائد شرب اليانسون، وتشمل:

ـ تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ:

شاي اليانسون يساعد في تحفيز إفراز العصارات الهاضمة، مما يسهّل عملية الهضم ويخفّف من الشعور بالانتفاخ والغازات بعد الأكل.

ـ دعم صحة الجهاز التنفسي والسعال:

يُعرف عن اليانسون خصائصه المسهلة لعملية إخراج المخاط، مما يساعد في تخفيف السعال وتهدئة الجهاز التنفسي خاصة أثناء نزلات البرد.

ـ خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات:

بفضل محتواه من المركبات مثل البوليفينولات، يمتلك اليانسون نشاطًا مضادًا للأكسدة والالتهابات، ما يدعم صحة الخلايا ويقلل من الإجهاد التأكسدي.

ـ تأثير مهدئ وتحسين النوم:

يُظهر اليانسون تأثيرات مهدئة خفيفة على الجهاز العصبي، ما يساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم دون تأثيرات جانبية قوية.

ـ توازن هرموني وتخفيف: أعراض الدورة الشهرية

المركبات النباتية في اليانسون تعمل كفيتوإستروجينات، وقد تساعد في تخفيف آلام وطول مدة التقلّصات خلال الدورة الشهرية عند بعض النساء.

ـ دعم المناعة بفضل خصائص مضادة للميكروبات:

الزيوت والمركبات النباتية في اليانسون تظهر نشاطًا مضادًا للبكتيريا والفطريات في دراسات مخبرية، مما يساهم في دعم الاستجابة المناعية الطبيعية.

ـ تأثيرات أخرى محتملة:

تشير بعض الأبحاث إلى أن شاي اليانسون قد يساعد في تحسين المزاج وتخفيف التوتر اليومي، فضلًا عن دعم صحة الخلايا مع الوقت بفضل مضادات الأكسدة.