قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصير رمضان صبحي مع بيراميدز وبديله من الأهلي
الكاف يعلن قائمة الممنوعات للجماهير في أمم أفريقيا 2025 .. والليزر على رأسها
تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق
فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي
مين كان يعرفك | هجوم إعلامي على أحمد العوضي بسبب ياسمين عبد العزيز
تقرير لجنة فحص التلفيات.. 9 منازل متضررة في حادث سقوط حاويات القطار بطوخ.. تفاصيل
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفراعنة
القصة الكاملة لسقوط حاويات القطار| تلفيات دون خسائر بشرية والنقل تفتح تحقيقا
علاء نبيل يطالب اتحاد الكرة بالشرط الجزائي بعد إنهاء التعاقد معه
موعد النتيجة .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
هل دي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز؟ مفيدة شيحة تنفعل في وجه أحمد العوضي لهذا السبب
الأمم المتحدة: غزة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة لمواجهة البرد القارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي

فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا
آية التيجي

عاد مشروب اليانسون ليحظى باهتمام كبير من الباحثين والمهتمين بالصحة الطبيعية، بعد أن كشفت عدة دراسات وأبحاث عن فوائد متعددة تتجاوز الطعم العطري اللذيذ، لتشمل دعم الجهاز الهضمي، والمناعي، والتنفس، وحتى التوازن الهرموني. 

فوائد شرب اليانسون يوميا

وهذه الفوائد جعلت من اليانسون مشروبًا طبيعيًا ذا قيمة غذائية وطبية، وفقا لما نشر في موقع Amazing Food & Drink، ومن أبرز فوائد شرب اليانسون، وتشمل:

ـ تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ:
شاي اليانسون يساعد في تحفيز إفراز العصارات الهاضمة، مما يسهّل عملية الهضم ويخفّف من الشعور بالانتفاخ والغازات بعد الأكل.

ـ دعم صحة الجهاز التنفسي والسعال:
يُعرف عن اليانسون خصائصه المسهلة لعملية إخراج المخاط، مما يساعد في تخفيف السعال وتهدئة الجهاز التنفسي خاصة أثناء نزلات البرد.

فوائد شرب اليانسون يوميا

ـ خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات:
بفضل محتواه من المركبات مثل البوليفينولات، يمتلك اليانسون نشاطًا مضادًا للأكسدة والالتهابات، ما يدعم صحة الخلايا ويقلل من الإجهاد التأكسدي.

ـ تأثير مهدئ وتحسين النوم:
يُظهر اليانسون تأثيرات مهدئة خفيفة على الجهاز العصبي، ما يساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم دون تأثيرات جانبية قوية.

فوائد شرب اليانسون يوميا

ـ توازن هرموني وتخفيف: أعراض الدورة الشهرية
المركبات النباتية في اليانسون تعمل كفيتوإستروجينات، وقد تساعد في تخفيف آلام وطول مدة التقلّصات خلال الدورة الشهرية عند بعض النساء.

ـ دعم المناعة بفضل خصائص مضادة للميكروبات:
الزيوت والمركبات النباتية في اليانسون تظهر نشاطًا مضادًا للبكتيريا والفطريات في دراسات مخبرية، مما يساهم في دعم الاستجابة المناعية الطبيعية.

فوائد شرب اليانسون يوميا

ـ تأثيرات أخرى محتملة:
تشير بعض الأبحاث إلى أن شاي اليانسون قد يساعد في تحسين المزاج وتخفيف التوتر اليومي، فضلًا عن دعم صحة الخلايا مع الوقت بفضل مضادات الأكسدة.

فوائد شاي اليانسون فوائد اليانسون الصحية تحسين الهضم دعم الجهاز التنفسي مضادات الأكسدة تخفيف آلام الدورة الشهرية تحسين النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

ترشيحاتنا

رينو

رينو تعلن إنهاء مسيرة سيارتها الكهربائية الشهيرة

ريفيان

نظام جديد من ريفيان للقيادة بدون استخدام اليدين

هواتف هواوي ميت 80

بأعلى سطوع للشاشة | هواوي تكشف عن هواتف Mate 80 .. إليك أهم مواصفاتها

بالصور

"دولة التلاوة" في رحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.. مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب الطلابية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

ألم وتورّم غير مبرر في القدم؟.. أعراض قد تكشف الإصابة بسرطان العظام

أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم

فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي

فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

فيديو

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

المزيد