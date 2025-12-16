بطاطس بيوريه كريمي زي المطاعم.. بخطوات سهلة في البيت

تُعد البطاطس البيوريه الكريمية من أكثر الأطباق الجانبية المفضلة على السفرة المصرية، لما تتميز به من قوام ناعم وطعم غني يناسب مختلف الوجبات.

وقدمت الشيف نادية السيد وصفة سهلة وبمكونات بسيطة تضمن الحصول على بيوريه بطاطس كريمي بطعم يشبه المطاعم، ويمكن تحضيره في دقائق قليلة داخل المنزل.

طريقة عمل البطاطس البيوريه الكريمة

المكونات:

نصف كيلو بطاطس

2 ملعقة كبيرة زبدة

نصف كوب كريمة طبخ

نصف كوب حليب دافئ

ملح حسب الرغبة

رشة فلفل أبيض

رشة جوزة الطيب (اختياري)

طريقة التحضير:

ـ تُقشّر البطاطس وتُقطّع مكعبات متوسطة الحجم.

ـ تُسلق في ماء مغلي مضاف إليه القليل من الملح حتى تمام النضج.

ـ تُصفّى البطاطس جيدًا من الماء، ثم تُهرس وهي ساخنة.

ـ تُضاف الزبدة إلى البطاطس المهروسة مع التقليب حتى تذوب تمامًا.

ـ يُضاف الحليب الدافئ تدريجيًا مع التقليب للحصول على قوام ناعم.

ـ تُضاف كريمة الطبخ مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح الخليط كريميًا ومتجانسًا.

ـ يُتبل الخليط بالملح والفلفل الأبيض ورشة جوزة الطيب حسب الرغبة.

ـ تُقدَّم البطاطس البيورية ساخنة كطبق جانبي مع اللحوم أو الدجاج أو السمك.

نصائح للحصول على قوام كريمي مثالي

ـ يُفضّل هرس البطاطس وهي ساخنة للحصول على قوام ناعم.

ـ تجنّب استخدام الخلاط الكهربائي حتى لا تصبح البطاطس مطاطية.

ـ يمكن إضافة القليل من الجبن المبشور لإعطاء نكهة أغنى.