قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول 15 دقيقة تعادل سلبي بين مصر ونيجيريا
الداخلية تحذر مروجى الشائعات المشككة فى نتائج القبول بأكاديمية الشرطة
السفير بسام راضي يكشف تفاصيل المشهد الانتخابي في إيطاليا وتصويت المصريين
لهما عدد محدد.. الإفتاء: لا يجوز إنقاص عدد أشواط الطواف أو السعي بحجة كبر السن
طارق أبو العينين ومسئولو بيراميدز .. حضور مصري مميز في حفل جوائز فيفا للأفضل بعام 2025
حماس: اقتحام نتنياهو لساحة البراق بالأقصى استفزاز مرفوض
صحة الإسكندرية تكشف حقيقة منشورات جمع الأموال لصالح المستشفيات
فيفا يعلن التشكيل المثالي لعام 2025 لفئة السيدات
وزير الأوقاف يناقش عددا من المحاور الفكرية العميقة خلال صالون ماسبيرو الثقافي
الخارجية الروسية: مجموعة بريكس لديها فرصة لتحقيق المزيد من التوسع
منتخبات حفرت أسماءها من ذهب في سجلات القارة السمراء بكأس أمم إفريقيا
أخويا جهزني وبعد سنوات عاوز فلوسه؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بطاطس بيوريه كريمي زي المطاعم.. بخطوات سهلة في البيت

طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة
طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة
آية التيجي

تُعد البطاطس البيوريه الكريمية من أكثر الأطباق الجانبية المفضلة على السفرة المصرية، لما تتميز به من قوام ناعم وطعم غني يناسب مختلف الوجبات.

وقدمت الشيف نادية السيد وصفة سهلة وبمكونات بسيطة تضمن الحصول على بيوريه بطاطس كريمي بطعم يشبه المطاعم، ويمكن تحضيره في دقائق قليلة داخل المنزل.

طريقة عمل البطاطس البيوريه الكريمة

طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة

المكونات:

نصف كيلو بطاطس

2 ملعقة كبيرة زبدة

نصف كوب كريمة طبخ

نصف كوب حليب دافئ

ملح حسب الرغبة

رشة فلفل أبيض

رشة جوزة الطيب (اختياري)

طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة

طريقة التحضير:

ـ تُقشّر البطاطس وتُقطّع مكعبات متوسطة الحجم.

ـ تُسلق في ماء مغلي مضاف إليه القليل من الملح حتى تمام النضج.

ـ تُصفّى البطاطس جيدًا من الماء، ثم تُهرس وهي ساخنة.

ـ تُضاف الزبدة إلى البطاطس المهروسة مع التقليب حتى تذوب تمامًا.

طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة

ـ يُضاف الحليب الدافئ تدريجيًا مع التقليب للحصول على قوام ناعم.

ـ تُضاف كريمة الطبخ مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح الخليط كريميًا ومتجانسًا.

ـ يُتبل الخليط بالملح والفلفل الأبيض ورشة جوزة الطيب حسب الرغبة.

ـ تُقدَّم البطاطس البيورية ساخنة كطبق جانبي مع اللحوم أو الدجاج أو السمك.

طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة

نصائح للحصول على قوام كريمي مثالي

ـ يُفضّل هرس البطاطس وهي ساخنة للحصول على قوام ناعم.

ـ تجنّب استخدام الخلاط الكهربائي حتى لا تصبح البطاطس مطاطية.

ـ يمكن إضافة القليل من الجبن المبشور لإعطاء نكهة أغنى.

طريقة عمل البطاطس البيورية البطاطس البيوريه الكريمي وصفات الشيف نادية السيد طريقة عمل البيوريه أطباق جانبية سهلة وصفات بطاطس بطاطس بطعم المطاعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

ترشيحاتنا

هنا شيحة

هنا شيحة تحتفل بأجواء الكريسماس عبر إنستجرام

كوثر بن هنية

طرح فيلم صوت هند رجب في دور العرض المصرية غدا

أروى جودة

أروى جودة أول الحضور بافتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

بالصور

فحوصات طبية أساسية للرجال بعد سن الأربعين.. نصائح للوقاية من الأمراض

الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين
الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين
الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين

5 مشروبات طبيعية تساعد في علاج الكبد الدهني بسرعة وفعالية

مشروبات لعلاج الكبد الدهني
مشروبات لعلاج الكبد الدهني
مشروبات لعلاج الكبد الدهني

بطاطس بيوريه كريمي زي المطاعم.. بخطوات سهلة في البيت

طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة
طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة
طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة

"دولة التلاوة" في رحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.. مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب الطلابية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

المزيد