إبراهيم فايق: أارضية ستاد القاهرة عاملة كده ليه

انتقد الإعلامي إبراهيم فايق أرضية ستاد القاهرة أثناء مباراة مصر و نيجيريا.

وكتب إبراهيم فايق عبر فيسبوك: أرضية ستاد القاهرة عاملة كده ليه؟!!!.

ومرت 15 دقيقة بالتعادل السلبي بين منتخب مصر ومنتخب نيجيريا، فى المباراة الودية التى تجمع المنتخبين حالياً على ملعب إستاد القاهرة الدولى إستعداداً لكأس أمم إفريقيا فى المغرب.

وبدء اللقاء بتمريرات قصيرة بين لاعبي نيجيريا في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى منتخب مصر.

بطاقة صفراء على لاعب نيجيريا بعد تدخل على إمام عاشور في الدقيقة 9.

وجاء تشكيل المنتخب على نحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: أحمد سيد زيزو - محمود صابر - مصطفى محمد.

وعلى مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - رامي ربيعة - محمد إسماعيل - أحمد عيد - محمد حمدي - محمد شحاتة - مهند لاشين - مصطفي فتحي - أسامة فيصل - صلاح محسن.