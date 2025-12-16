قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية
150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية
انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل
75 دقيقة | خروج زيزو وعاشور وفتوح .. ودخول ثلاثى فى مباراة مصر ونيجيريا
سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى
أحمد مراد : أم كلثوم عاشت 77 عامًا ويمكن تقديم ألف فيلم عنها بزوايا مختلفة
السبب "أسرار".. خناقة بين نادية الجندي وفريال يوسف
60 دقيقة .. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا 2-1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك
بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟
الأناكوندا .. مصطفى محمد يلدغ نيجيريا بهدف لـ منتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية

جانب من وضع حجر الاساس
جانب من وضع حجر الاساس
عبدالصمد ماهر

شارك الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، في مراسم وضع حجر الأساس لمصنع «جينفاكس» للقاحات والأدوية البيولوجية (GENNVAX)، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين وممثلي القطاع الدوائي.

وخلال كلمته، أكد الحسيني أن مشروع «جينفاكس»، التابع لمجموعة الضبع جروب، يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تعكس رؤية الدولة المصرية في دعم وتوطين الصناعات الدوائية الحيوية، وتعزيز الأمن الصحي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن حصول المشروع على الرخصة الذهبية من دولة رئيس مجلس الوزراء يعكس أهميته الاستراتيجية والدور المحوري المنتظر له في دعم منظومة الأمن الدوائي.

 مصنع «جينفاكس»

وأوضح أن مصنع «جينفاكس» صُمم وفق أعلى معايير الجودة العالمية، ليكون أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات والأمصال، باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار أمريكي، ويستهدف إنتاج 29 لقاحًا ومصلًا حيويًا لتلبية احتياجات السوق المحلي، والمساهمة في تلبية احتياجات القارة الإفريقية، بالاعتماد على أحدث تقنيات التصنيع والبنية التحتية الرقمية المتطورة.

وأشار إلى أن هذا الحدث يأتي في ظل إنجاز وطني بالغ الأهمية يتمثل في حصول جمهورية مصر العربية، ممثلة في هيئة الدواء المصرية، كأول دولة إفريقية على مستوى النضج الثالث في تنظيم اللقاحات والأدوية وفق تقييم منظمة الصحة العالمية، وهو ما يعزز من مكانة الهيئة كجهة تنظيمية مرجعية إقليميًا ودوليًا، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التكامل الصحي مع دول القارة الإفريقية.

وأضاف أن هذا الإنجاز يسهم في دعم توجه الدولة نحو توطين صناعة اللقاحات، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض فاتورة الواردات، وجذب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا الدوائية المتقدمة، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

كما استعرض نائب رئيس الهيئة التحديات العالمية المرتبطة باستيراد اللقاحات، موضحًا أن قيمة الواردات شهدت زيادة ملحوظة خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وهو ما يؤكد أن مشروعات التوطين لم تعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الصحي.

الإطار التشريعي والتنظيمي

وأكد أن مشروع «جينفاكس» يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث وفرت الدولة الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم، بينما أسهم القطاع الخاص بالخبرة والرؤية والاستثمار.

وأوضح أن أهداف شركة «جينفاكس» تتفق مع الإطار المؤسسي الذي تتبناه هيئة الدواء المصرية لدعم مشروعات توطين صناعة المستحضرات الدوائية واللقاحات، في ضوء وجود لجنة متخصصة برئاسة نائب رئيس الهيئة لدراسة مشروعات التوطين، وتقديم الدعم التنظيمي والفني اللازم للشركات، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز فرص نجاح هذه المشروعات.

وفي ختام كلمته، توجه الدكتور تامر الحسيني بالشكر لشركة «جينفاكس» ومجموعة الضبع جروب، مؤكدًا استمرار التزام هيئة الدواء المصرية بدعم جميع المبادرات الجادة التي تسهم في توطين الصناعة الدوائية، وتعزيز الأمن الدوائي، وخدمة صحة المواطن المصري والإفريقي.

هيئة الدواء اللقاحات الأمن الصحي والدوائي هيئة الدواء المصرية الأدوية البيولوجية GENNVAX قناة السويس مجلس الوزراء الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

المتهم

شخص يدعى دهس نجله بجرار زراعى بأسيوط .. والداخلية تكشف الحقيقة

أرشيفية

إحالة دعوي الدستورية للنظر في بطلان الانتخابات

المتهمة

تاجر مخدرات.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بالقبض على والدها دون وجه حق

بالصور

بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

صينية سردين
صينية سردين
صينية سردين

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

حريق
حريق
حريق

فيديو

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد