150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية

شارك الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، في مراسم وضع حجر الأساس لمصنع «جينفاكس» للقاحات والأدوية البيولوجية (GENNVAX)، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين وممثلي القطاع الدوائي.

وخلال كلمته، أكد الحسيني أن مشروع «جينفاكس»، التابع لمجموعة الضبع جروب، يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تعكس رؤية الدولة المصرية في دعم وتوطين الصناعات الدوائية الحيوية، وتعزيز الأمن الصحي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن حصول المشروع على الرخصة الذهبية من دولة رئيس مجلس الوزراء يعكس أهميته الاستراتيجية والدور المحوري المنتظر له في دعم منظومة الأمن الدوائي.

مصنع «جينفاكس»

وأوضح أن مصنع «جينفاكس» صُمم وفق أعلى معايير الجودة العالمية، ليكون أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات والأمصال، باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار أمريكي، ويستهدف إنتاج 29 لقاحًا ومصلًا حيويًا لتلبية احتياجات السوق المحلي، والمساهمة في تلبية احتياجات القارة الإفريقية، بالاعتماد على أحدث تقنيات التصنيع والبنية التحتية الرقمية المتطورة.

وأشار إلى أن هذا الحدث يأتي في ظل إنجاز وطني بالغ الأهمية يتمثل في حصول جمهورية مصر العربية، ممثلة في هيئة الدواء المصرية، كأول دولة إفريقية على مستوى النضج الثالث في تنظيم اللقاحات والأدوية وفق تقييم منظمة الصحة العالمية، وهو ما يعزز من مكانة الهيئة كجهة تنظيمية مرجعية إقليميًا ودوليًا، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التكامل الصحي مع دول القارة الإفريقية.

وأضاف أن هذا الإنجاز يسهم في دعم توجه الدولة نحو توطين صناعة اللقاحات، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض فاتورة الواردات، وجذب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا الدوائية المتقدمة، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

كما استعرض نائب رئيس الهيئة التحديات العالمية المرتبطة باستيراد اللقاحات، موضحًا أن قيمة الواردات شهدت زيادة ملحوظة خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وهو ما يؤكد أن مشروعات التوطين لم تعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الصحي.

الإطار التشريعي والتنظيمي

وأكد أن مشروع «جينفاكس» يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث وفرت الدولة الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم، بينما أسهم القطاع الخاص بالخبرة والرؤية والاستثمار.

وأوضح أن أهداف شركة «جينفاكس» تتفق مع الإطار المؤسسي الذي تتبناه هيئة الدواء المصرية لدعم مشروعات توطين صناعة المستحضرات الدوائية واللقاحات، في ضوء وجود لجنة متخصصة برئاسة نائب رئيس الهيئة لدراسة مشروعات التوطين، وتقديم الدعم التنظيمي والفني اللازم للشركات، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز فرص نجاح هذه المشروعات.

وفي ختام كلمته، توجه الدكتور تامر الحسيني بالشكر لشركة «جينفاكس» ومجموعة الضبع جروب، مؤكدًا استمرار التزام هيئة الدواء المصرية بدعم جميع المبادرات الجادة التي تسهم في توطين الصناعة الدوائية، وتعزيز الأمن الدوائي، وخدمة صحة المواطن المصري والإفريقي.