أخبار البلد

رئيس هيئة الدواء يبحث تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا الطبية

 أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع الشركات الجادة التي تسهم في نقل التكنولوجيا الطبية المتقدمة، مشيرًا إلى التزام الهيئة بتوفير بيئة تنظيمية مرنة وشفافة تُسهم في تسهيل الإجراءات التنظيمية والتراخيص اللازمة، بما يدعم الاستثمار المستدام ويعزز من كفاءة المنظومة الصحية في مصر.

جاء ذلك خلال عقد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع ممثلي شركة "إنراد- INRAD" برئاسة الدكتور محمود هاشم المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون مع الشركات الرائدة في مجال الرعاية الصحية.

تناول الاجتماع بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك لدعم وتطوير القطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وضمان إتاحة أحدث التقنيات الطبية للمرضى والعاملين في المنظومة الصحية.

من جانبه.. أعرب الدكتور محمود هاشم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "INRAD"، عن تقديره لجهود هيئة الدواء المصرية في تطوير الإطار التنظيمي للقطاع الصحي، مؤكدًا حرص الشركة على توسيع أوجه التعاون مع الهيئة، والمساهمة في إدخال أحدث الحلول والتقنيات الطبية إلى السوق المصري، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويحقق قيمة مضافة للقطاع الطبي.

وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون الفني والاستثماري، حيث استعرضت هيئة الدواء المصرية جهودها المستمرة في تسهيل واستكمال الإجراءات التنظيمية والتراخيص اللازمة الخاصة بالشركة، بما يسهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ودعم الابتكار، وتعزيز التصنيع المحلي داخل السوق المصري.

يأتي الاجتماع في إطار التزام هيئة الدواء المصرية بدعم الابتكار والتطوير في مجال الرعاية الصحية، وتوفير بنية تنظيمية مرنة وفعّالة تُسهم في تسريع وصول الحلول الطبية المتقدمة إلى مستحقيها، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطن المصري وجودة الخدمات المقدمة.

