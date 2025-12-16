انطلاق فعاليات توقيع اتفاقية شراكة بين المستشفيات الجامعية واسترازينيكا العالمية

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي الذي تنظمه وزارة التعليم العالى لعقد توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وشركة أسترازينيكا العالمية، في "مشروع رعاية للأمراض النادرة"، وذلك لتعزيز قدرات أطباء الأطفال في مصر، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للتشخيص المبكر للأطفال المصابين بالأمراض النادرة.

وتشمل فعاليات المؤتمر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، وقيادات الوزارة وقطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد قشطة، رئيس قطاع الشؤون المؤسسية والحكومية في شركة أسترازينيكا مصر، ولفيف من قيادات الوزارة ومسئولي شركة أسترازينيكا.