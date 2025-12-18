قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس فنزويلا يتهم واشنطن بسياسة "فرق تسد" ويحذر من فرض حكومة دمية على بلاده
هل يلوح ترامب بحرب على فنزويلا؟ خطاب مرتقب وسط تراجع شعبيته ومخاوف جمهورية
دعاء الفرج القريب وتيسير الرزق في جوف الليل.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
بموصلات حرارية فائقة.. تفاصيل عقد إنشاء خط كهرباء (مصدر/ رأس غارب) بنظام تسليم مفتاح
النواب الأمريكي يرفض تقييد صلاحيات ترامب عسكرياً ضد عصابات المخدرات
لقطات من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب.. شاهد
هل تأجيل قضاء صيام رمضان لأكثر من عام حرام؟.. الإفتاء تجيب
صفقة شيكو بانزا.. مفاجأة جديدة في وقف القيد السابع للزمالك
موعد أول رجب 2026 فلكيا وفضائل الشهر وأهم المواعيد
بشأن العدوان الأمريكي المستمر.. فنزويلا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن
مذيع بفوكس نيوز: ترامب سيعلن الحرب على فنزويلا في خطابه الليلة
كأس عاصمة مصر.. طاقم تحكيم مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الكاكاو مع الحليب؟

رنا عصمت

يحتوي مشروب الكاكاو مع  الحليب على  البروتين و الكالسيوم وفيتامين د إلى جانب معادن وإلكتروليتات أخرى، ما يمنحه قيمة غذائية مهمة للجسم.

فوائد مشروب الكاكاو مع الحليب..

1-صحة العظام:

الحليب غني طبيعيًا بالكالسيوم، وهو عنصر أساسي لصحة العظام والأسنان، كما أن معظم أنواع الحليب تكون مدعّمة بفيتامين د، ما يجعل هذا المزيج داعمًا قويًا لصحة العظام.

2-بناء العضلات وزيادة القدرة على التحمل:

يُعد حليب الشوكولاتة مصدرًا جيدًا للبروتين، الذي يساهم في بناء الكتلة العضلية.

 وقد أظهرت عدة دراسات أن شرب حليب الشوكولاتة يزيد القدرة على التحمل بشكل ملحوظ، ما يساعد على الاستمرار في ممارسة التمارين لفترة أطول.

وتشير بعض الأدلة أيضًا إلى أنه قد يكون أكثر فاعلية من المشروبات الرياضية في زيادة التحمل وتقليل الشعور بالإجهاد بعد التمرين.

3-إدارة الوزن:

يتميز حليب الشوكولاتة بمحتواه العالي من البروتين، كما تحتوي الأنواع كاملة الدسم على الدهون، وتشير بعض الدراسات إلى أن البروتين والدهون يساعدان على الشعور بالشبع، ما قد يقلل من كمية الطعام المتناولة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الكاكاو مع الحليب مشروب الكاكاو مع الحليب فوائد مشروب الكاكاو مع الحليب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الكاكاو مع الحليب؟

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة قلبك؟

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

