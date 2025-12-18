ترامب: الرسوم الجمركية ساهمت في إنعاش الاقتصاد.. وأوقفنا 8 حروب وأعدنا السلام للشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة أصبحت بعد مرور عام من ولايته الثانية، أكثر البلدان جاذبية في العالم، مشيرا إلى أنه تمكن من إيقاف 8 حروب وأعاد السلام للشرق الأوسط.



وأضاف ترامب - في خطاب موجه للأمريكيين بالبيت الأبيض في واشنطن - "قضينا على التهديد الإيراني وحققنا السلام بالشرق الأوسط لأول مرة منذ 3 آلاف سنة وأنهيت 8 حروب، كما أوقفت حرب غزة وحققت السلام وتمكنا من إعادة المحتجزين الإسرائيليين؛ الأحياء منهم والموتى".



وقال ترامب - موجها حديثه للأمريكيين - "لديكم الآن رئيس يناضل من أجل الشعب الملتزم بالقانون والمجتهد في بلادنا، أولئك الذين يديرون شئون هذه الأمة ويجعلونها تعمل"، مضيفا :"بعد عام واحد فقط، حققنا أكثر مما كان يتخيله أي شخص".



وشدد على أن الولايات المتحدة ستحقق "ازدهارا اقتصاديا لم يشهده العالم من قبل"، معلنا أنه استطاع خفض أسعار السلع المهمة للمواطن الأمريكي، كما أن إدارته "اتخذت إجراءات مكنت من السيطرة على كارثة التضخم التي تسبب بها سلفه جو بايدن".



وحول ملف الهجرة غير الشرعية، قال ترامب إنه "في الشهر الماضي لم يدخل أي مهاجر غير شرعي إلى أمريكا في إنجاز غير مسبوق".. مضيفا: "على مدى السنوات الأربع الماضية، حكمت الولايات المتحدة من قبل سياسيين لم يقاتلوا إلا من أجل المقربين، والمهاجرين غير الشرعيين، والمجرمين المحترفين، وجماعات الضغط التابعة للشركات، والسجناء، والإرهابيين، وقبل كل شيء، الدول الأجنبية التي استغلتنا إلى مستويات لم نشهدها من قبل".



وأعرب عن رغبته في منح الأموال مباشرة لدافعي الضرائب ليحصلوا على الرعاية الصحية، كما أن أسعار الدواء سوف تنخفض بشكل كبير.



وواصل: "لقد جلبت الإدارة السابقة وحلفاؤها في الكونجرس؛ ملايين المهاجرين، ووفروا لهم مساكن ممولة من أموال دافعي الضرائب، في حين ارتفعت إيجاراتكم وتكاليف السكن بشكل كبير.. ولأول مرة منذ 50 عاما، نشهد الآن هجرة عكسية.. مما يوفر المزيد من المساكن والمزيد من فرص العمل للأمريكيين".



وتابع: "بعد 11 شهرًا، أصبحت حدودنا آمنة، وتوقف التضخم، وارتفعت الأجور، وانخفضت الأسعار، وأصبحت أمتنا قوية، وأمريكا تحظى بالاحترام، وعادت بلادنا إلى سابق عهدها"، مؤكدا: "نحن على أعتاب طفرة اقتصادية لم يشهد العالم مثيلًا لها".. وأكمل أن الرسوم الجمركية ساهمت في إنعاش الاقتصاد الأمريكي، كما أنه سوف يعلن عن إصلاحات الإسكان في العام الجديد.



ولفت ترامب إلى أن التضخم توقف حتى مع ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة.. وعزا جزءا كبيرا من نجاحه إلى الرسوم الجمركية الواسعة النطاق التي فرضتها إدارته.. قائلا: "عندما توليت منصبي، كان التضخم في أسوأ حالاته منذ 48 عامًا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، وجعل الحياة باهظة الثمن لملايين الأمريكيين. وعلى مدار الأشهر الـ 11 الماضية، حققنا تغييرات إيجابية في واشنطن أكثر من أي وقت مضى".



وسلط ترامب الضوء على جهود إدارته في مكافحة المخدرات.. وقال إن نسبة تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 94%.



وعن كأس العالم، قال ترامب "قريبا، سنستضيف كأس العالم والألعاب الأولمبية، والأهم من ذلك، سنحتفل بالذكرى السنوية المئتين والخمسين لإعلان الاستقلال، وعندما ينظر العالم إلينا في العام المقبل؛ فليشاهد أمة مخلصة لمواطنيها، وفيةً لعمالها، وواثقة بهويتها، ومؤمنةً بمصيرها، ومحطّ إعجاب العالم أجمع".