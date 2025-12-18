قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال أيام.. بدء الشتاء رسميا في هذا الموعد
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
صلاح فوزي يكشف حقيقة تهديد نتائج الانتخابات شرعية مجلس النواب المقبل
تطبيق بالأنترنت.. القبض على رجل وسيدة يمارسان الرذيلة بالإسكندرية
بصحبة الأطفال.. توافد السيدات على اللجان الانتخابية في المنوفية
جي بي أوتو وهيونداي تعلنان عن حملة استدعاء لسيارات إلنترا CN7 بالتنسيق مع حماية المستهلك
إقبال ملحوظ على لجان الدقهلية في اليوم الأخير من إعادة انتخابات النواب 2025
محافظات

غلق 9 مراكز مخالفة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالإسكندرية

صورة من داخل أحد المراكز
أحمد بسيوني

نفذت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية حملة موسعة للمرور على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمناطق العجمي والعامرية. 

وذلك في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الطبية، وحفاظا على سلامة المرضى وصونا لحقوقهم ، وبتوجيهات الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

وشاركت في الحملة لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن المجلس القومي للصحة النفسية، والمجلس الإقليمي للصحة النفسية بالإسكندرية، إلى جانب مفتشي هيئة الدواء المصرية بالإسكندرية مع ادارة العلاج الحر بالمديرية.

وأوضحت الدكتورة رشا سيف، مدير إدارة العلاج الحر، أن أعمال الحملة أسفرت عن رصد 9 مراكز تعمل بدون ترخيص، وعلى الفور وتم إصدار قرارات غلق فورية لهم، كما تم إنذار 4 مراكز أخرى بسرعة تلافي السلبيات والملاحظات التي تم رصدها خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ الإنذار.

كما قامت اللجنة بتحرير محضر بمخالفات دوائية متعددة بأحد المراكز، وتم قيده جنحة بقسم شرطة العامرية ثان، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على المركز المخالف.

وأكد بدران، أن المديرية لن تسمح بوجود أي منشأة طبية وهمية أو غير مرخصة تتاجر بصحة المواطنين تحت أي مسمى.

وشدد وكيل الوزارة على استمرار الحملات الرقابية لإغلاق بؤر المخالفات الطبية وإحكام السيطرة الكاملة على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان، مع اتخاذ أقصى العقوبات القانونية تجاه أي جهة يثبت مخالفتها، حفاظًا على أرواح المرضى وصونًا لحقوقهم.


 

الاسكندرية مديرية الصحة حملة موسعة العجمي العامرية

