شكرًا على الإثارة حتى الدقيقة الأخيرة.. شوبير يشيد بمباراة المغرب والأردن

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالمباراة التي جمعت المنتخب المغربي ونظيره الأردني في المباراة التي جمعت المنتخبين في نهائي بطولة كأس العرب 2025، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "أيًا كان من سيرفع الكأس الليلة، شكرًا للمغرب شكرًا للأردن على الأداء الرائع والإثارة حتى الدقيقة الأخيرة ".

نجح منتخب المغرب في التتويج ببطولة كأس العرب قطر 2025 بعد الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين في نهائي بطولة كأس العرب 2025، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.