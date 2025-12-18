خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للموظفين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

خالد يوسف

ارتفعت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين حول موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 الجارى، للموظفين، والمقرر صرفها خلال أيام، وذلك بعد البيان الأخير لوزارة المالية، والذى يشمل أيضًا مواعيد صرف المتأخرات والمستحقات المالية لكل شهر.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

تصرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، اعتبارا من يوم الأربعاء 24 ديسمبر الجارى، فيما تصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر.

وتصرف مرتبات شهر ديسمبر، التي حددتها الوزارة خلال  5 أيام لصرف الرواتب، و3 أيام لصرف المتأخرات والمستحقات المالية لكل شهر.
 

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

ويمكن للعاملون بالدولة صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025، فور بدء الموعد الرسمى للصرف الذى حددته الوزارة من خلال الأماكن الآتية:

تصرف مرتبات شهر ديسمبر من خلال فروع البنوك.

- كما تصرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بواسطة فروع البريد المصرى المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- ويمكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 عبر ماكينات الصرف الآلى «ATM».

وأهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية، عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

زيادة المرتبات 2025

جرى تطبيق زيادة أجور العاملين 2025 بدءًا من شهر يوليو الماضى، وذلك بحسب تصريحات وزير المالية الأخيرة.

 
وأوضح أن أقل درجة وظيفية زادت 1100 جنيه فى «إجمالى الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
 

الحافز الإضافي

تتراوح زيادة الأجور بين 600 و700 جنيه وتتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، إذ جرى تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوى 18.1%. 

كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجالى الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.
 

قيمة الأجور

- موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 13.800 جنيه.

- موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 11.800 جنيه.

- موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها يحصلون على 10.300 جنيه.

- موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها يحصلون على 9.800 جنيه.

- موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها يحصلون على 8.500 جنيه.

- موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها يحصلون على 8000 جنيه.

- موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها يحصلون على 7300 جنيه.

- موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها يحصلون على 7100 جنيه.

- موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها يحصلون على 7100 جنيه.

