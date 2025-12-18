قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تفتتح 18 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله.. بالأسماء
رعب داخل غرفة النوم | تفاصيل اقتحام أتوبيس لشقة مواطن أثناء نومه
سميرة أحمد: أنا اللي اكتشف كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز
ترامب: الرئيس السيسي صديق لي.. وأرغب في استضافته
لف وارجع تاني.. إبراهيم سعيد يعود للتحقيق من جديد.. القصة الكاملة؟
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 18-12-2025
الموبايلات كلمة سر.. حبس "ستهم" بتهمة الدعـ.ـارة والفـ.ـجور
ترامب: الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق لي وأرغب في استضافته
من أكبر أسباب الوفاة .. احترس هذه الأطعمة تصيب بأمراض القلب
الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير
منتخب المغرب يحصد 7 ملايين دولار جائزة تتويجه ببطولة كأس العرب
صحح مفاهيمك .. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة 19 ديسمبر 2025
مرأة ومنوعات

من أكبر أسباب الوفاة .. احترس هذه الأطعمة تصيب بأمراض القلب

القلب
القلب
اسماء محمد

تعد أمراض القلب أكبر أسباب الوفاة فى العالم لذا من المهم معرفة العادات الخاطكئة التى تزيد من احتمالات الإصابة بها للابتعاد عنها وفى مقدمتها الغذاء.

ووفقا لما جاء فى موقع “ ويبمد” نعرض لكم أهم الاطعمة المفيدة لصحة القلب.


السكر والملح والدهون

تزيد الكميات الكبيرة من الملح والسكر والدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بشكل تراكمي، وإذا كنت قلقًا بشأن صحة قلبك، فستحتاج إلى إبقاء هذه الأطعمة خارج نظامك الغذائي المعتاد.

بدلاً من التركيز على نوع واحد من الطعام الضار، من الحكمة التركيز على نظامك الغذائي بشكل عام، يمكنك الاستمتاع بهذه الأطعمة إذا كنت تتناول في الغالب الفواكه والخضراوات المفيدة للقلب ، والحبوب الكاملة، والبروتين الخالي من الدهون، ومنتجات الألبان قليلة الدسم.


لحم مقدد

يأتي أكثر من نصف سعرات اللحم المقدد من الدهون المشبعة، مما قد يرفع مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، أو الكوليسترول الضار، ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية وهو غني بالملح، مما يرفع ضغط الدم ويجعل القلب يعمل بجهد أكبر ويمكن أن تؤدي الكميات الكبيرة من الصوديوم (المكون الرئيسي للملح) إلى السكتة الدماغية وأمراض القلب وفشل القلب. وترتبط المواد الحافظة المضافة إلى اللحم المقدد بهذه المشاكل أيضًا


اللحوم الحمراء

قد يؤدي تناول الكثير من لحم البقر والضأن إلى زيادة احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكري وقد يكون ذلك بسبب احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة، والتي يمكن أن ترفع مستوى الكوليسترول. تشير دراسات أحدث إلى كيفية معالجة بكتيريا الأمعاء لجزء من اللحم يسمى إل-كارنيتين ، وقلل من كمياتك.

 ابحث أيضًا عن قطع اللحم الخالية من الدهون مثل لحم الفخذ، ولحم الخاصرة، ولحم البقر المفروم قليل الدهن.


صودا

تناول كميات قليلة من السكر المضاف ليس ضارًا، لكن علبة الصودا تحتوي على كمية من السكر المضاف تفوق ما ينصح به الخبراء للاستهلاك اليومي، ويميل مُستهلكو الصودا إلى زيادة الوزن، وهم أكثر عرضة للسمنة، وداء السكري من النوع الثاني ، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، ورغم أن الأدلة العلمية لا تزال غير قاطعة بشأن مشروبات الحمية، إلا أن بعض الأبحاث تربطها بزيادة الوزن والسكتات الدماغية. 


المخبوزات

يجب أن تكون الكعكات والبسكويت والمافن من الحلويات النادرة، فهي عادةً ما تكون غنية بالسكر المضاف، مما يؤدي إلى زيادة الوزن كما أنها مرتبطة بارتفاع مستويات الدهون الثلاثية، وهذا بدوره قد يؤدي إلى أمراض القلب وعادةً ما يكون مكونها الرئيسي هو الدقيق الأبيض، الذي قد يرفع نسبة السكر في الدم ويجعلك تشعر بالجوع أكثر. 

اللحوم المصنعة

تُعدّ النقانق والسجق والسلامي ولحوم الغداء من أسوأ أنواع اللحوم لصحة القلب، فهي تحتوي على كميات كبيرة من الملح، ومعظمها غني بالدهون المشبعة أما بالنسبة للحوم الجاهزة، فإن الديك الرومي أفضل من السلامي لأنه لا يحتوي على الدهون المشبعة ولكنه لا يزال يحتوي على كمية لا بأس بها من الصوديوم، لذا فهو ليس مفيدًا لصحة القلب مثل شرائح صدر الديك الرومي الطازجة


الأرز الأبيض والخبز والمكرونة

يفتقر الأرز والخبز والمكرونة والوجبات الخفيفة المصنوعة من الدقيق الأبيض إلى الألياف والفيتامينات والمعادن المفيدة وتتحول الحبوب المكررة بسرعة إلى سكر، يخزنه الجسم على شكل دهون ويؤدي النظام الغذائي الغني بالحبوب المكررة إلى تراكم الدهون في منطقة البطن، والتي تربطها الدراسات بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني. حاول الحصول على نصف كمية الحبوب التي تتناولها على الأقل من الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والشوفان والقمح الكامل و ابحث عن عبارة “حبوب كاملة 100%” عند التسوق.


بيتزا

يمكن أن تكون البيتزا صحية إذا أعددتها بالطريقة الصحيحة، لكن معظم البيتزا الجاهزة والفطائر المجمدة تحتوي على كميات هائلة من الصوديوم والدهون والسعرات الحرارية، وكلها عوامل تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية وعند طلب البيتزا من الخارج، اختر عجينة رقيقة (من القمح الكامل إن أمكن)، واطلب كمية أقل من الجبن، وأضف الكثير من الخضار، وتجنب البيبروني أو السجق، فهما غنيان بالملح. وللحصول على بيتزا صحية للقلب، اصنعها بنفسك


كحول

لن يضر شرب الكحول باعتدال قلبك إلا إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية ، وهو نوع من الدهون في الدم يمكن أن يزيد من احتمالية إصابتك بأمراض القلب، من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي الإفراط في شرب الكحول إلى ارتفاع ضغط الدم، وفشل القلب، والسكتات الدماغية، وزيادة الوزن، لذا إذا كنت لا تشرب الكحول بالفعل، فلا تبدأ


الزبدة


الزبدة غنية بالدهون المشبعة، مما قد يرفع مستوى الكوليسترول الضار ويزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب ومن الأفضل استبدال الزبدة بزيت الزيتون أو بدائل الزبدة النباتية، التي تحتوي على دهون أحادية ومتعددة غير مشبعة مفيدة لصحة القلب.

 إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول، فإن استخدام بديل زبدة يحتوي على الستانول يُعد خيارًا أفضل والاستخدام المنتظم يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) .


زبادي كامل الدسم بنكهة

يمكن أن يكون الزبادي مصدرًا ممتازًا للتغذية. قد يحميك تناوله بانتظام من ارتفاع ضغط الدم، لكن انتبه للنوع الذي تشتريه. فالزبادي المنكه مليء بالسكر المضاف، والذي يرتبط بزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم والالتهابات وأمراض القلب وللحصول على الخيار الأكثر صحة، احصل على زبادي عادي قليل الدسم وأضف إليه الفاكهة الطازجة أو القرفة أو الفانيليا لإضفاء النكهة.

بطاطس مقلية

تحتوي البطاطس المقلية من المطاعم ومطاعم الوجبات السريعة على الكثير من الدهون والملح، وهو أمر سيء لصحة قلبك و وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا البطاطس المقلية أو الهاش براونز من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع كانوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة. 

إذا كنت ترغب في تناولها، فاطلب أصغر حصة ممكنة أو قسّم طلبك والأفضل من ذلك: حضّر بطاطس مقلية في الفرن بنفسك باستخدام زيت الزيتون الصحي للقلب. ستكون أفضل لصحتك إذا استخدمت البطاطا الحلوة


دجاج مقلي

يضيف قلي الدجاج سعرات حرارية ودهونًا وصوديومًا إلى طعام صحي في الأصل وربطت الدراسات بين الطعام المقلي ومرض السكري من النوع الثاني والسمنة وارتفاع ضغط الدم، وكلها عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بفشل القلب. للحصول على خيار مقرمش ولكنه صحي أكثر، قم بتغليف صدور الدجاج منزوعة الجلد بدقيق القمح الكامل واخبزها بدلًا من قليها.

شوربة معلبة

يمكن أن يكون الحساء طريقة سهلة للحصول على المزيد من الخضراوات والبروتين والألياف، ولكن احذر من المكونات غير الصحية. غالبًا ما يحتوي الحساء المعلب على الكثير من الصوديوم، مما قد يسبب ارتفاع ضغط الدم، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وفشل القلب كما أن أي حساء مصنوع من الكريمة يحتوي على دهون مشبعة غير صحية.

 أفضل طريقة للاستمتاع بالحساء هي تحضيره من الصفر باستخدام مرق قليل الصوديوم وإذا اشتريت حساءً جاهزًا، فتحقق من الملصق للتأكد من احتوائه على أقل كمية من الملح والدهون.

صلصة رانش

المكونات الرئيسية لهذه الصلصة الشهيرة هي عادةً اللبن الرائب والملح والسكر،وهذا يجعلها غنية بالدهون والصوديوم والسعرات الحرارية لا شيء من ذلك جيد لقلبك. يمكنك صنع نسخة صحية أكثر من صلصاتك الكريمية المفضلة عن طريق مزج الكريمة الحامضة قليلة الدسم أو الجبن القريش مع اللبن الرائب قليل الدسم والأعشاب الطازجة مثل الشبت أو الطرخون أو الثوم المعمر


آيس كريم

يحتوي الآيس كريم على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية والدهون المشبعة، لذا اجعله مناسبتك الخاصة وتناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات يؤدي إلى زيادة الوزن، وقد يرفع مستويات الدهون الثلاثية في الدم، مما قد يُسبب نوبة قلبية. قلل من السعرات الحرارية والدهون باختيار السوربيه، أو الزبادي المجمد قليل الدسم أو الخالي من الدسم، أو ألواح الفاكهة المجمدة، تأكد من قراءة الملصق الغذائي لاختيار أقل كمية من السكر والدهون المشبعة.

رقائق البطاطس


تُعد رقائق البطاطس من أكثر الأطعمة التي تُساهم في زيادة الوزن، فهي ليست غنية بالدهون المشبعة فحسب، بل إنها مُغطاة أيضًا بالملح - الذي يرتبط أيضًا بأمراض القلب وتجنب رقائق البطاطس قليلة الصوديوم أو قليلة الدسم، فهي ستجعلك تشعر بالجوع مرة أخرى وتجمع الوجبات الخفيفة الأكثر تغذية بين البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية، مثل البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة مع الجبن قليل الدسم أو الفشار المنزلي المقلي بزيت الزيتون.

