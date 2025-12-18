خبير أمن سيبراني يحذر: 90% من الإنترنت خفي عن المستخدمين ويحمل مخاطر غير مرئية

أكد المهندس رامي المليجي، مستشار الإعلام الرقمي والأمن السيبراني، أن شبكة الإنترنت لم تعد مجرد وسيلة للتواصل وتبادل المعلومات، بل تحولت إلى عالم افتراضي متكامل نعيش داخله بشكل يومي، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من تفاصيل حياتنا الشخصية والمهنية.

أزمة الدارك ويب

وأوضح المليجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية هند الضاوي، أن نحو 90% من شبكة الإنترنت غير مرئي ولا يستخدمه أغلب البشر، مشيرًا إلى أن ما يُعرف بـ«الدارك ويب» لا يمثل سوى جزء محدود من هذا العالم الخفي، ويعتمد في الأساس على تقنيات متقدمة لإخفاء هوية المستخدمين.

استدراج الأطفال والشباب

وحذر خبير الأمن السيبراني من خطورة استدراج الأطفال والشباب إلى غرف ومجتمعات «الدارك ويب» عبر بعض الألعاب الإلكترونية والتطبيقات الحديثة، موضحًا أن هذا الفضاء يُستغل في كثير من الأحيان لممارسات غير قانونية وغير أخلاقية.

مراقبة استخدام الأبناء للهواتف الذكية

وشدد على أهمية دور الأسرة في مراقبة استخدام الأبناء للهواتف الذكية والإنترنت، في ظل ما يحمله العالم الرقمي من تهديدات خفية.

وأشار المليجي إلى أن تطبيق «تليجرام» يشهد استخدامًا واسعًا في الوقت الراهن، سواء على المستوى الفردي أو الرسمي، مؤكدًا أن التطور المتسارع في أدوات الاتصال الرقمي يفرض تحديات كبيرة تستلزم رفع مستوى الوعي المجتمعي والتعامل المسؤول مع الفضاء الإلكتروني.