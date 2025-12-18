جوجل في الصدارة وواتساب الأخير.. أفضل خدمات الإنترنت في حصاد 2025

شهد عام 2025 تطورا كبيرا في مشهد الإنترنت، حيث كانت التغيرات في تصنيفات الخدمات الأكثر شعبية مؤشرا على التحولات الكبيرة التي طرأت على الطريقة التي نتفاعل بها مع الشبكة العالمية.

واستنادا إلى تحليل بيانات استعلامات نظام أسماء النطاقات DNS الصادرة عن خدمة Cloudflare 1.1.1.1، كشف تقرير “خدمات الإنترنت الأكثر شهرة في 2025”، عن نمو لافت في استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب تحولات ملحوظة في ترتيب منصات التواصل الاجتماعي عالميا، إليك فيما يلي أبرز وأقوي خدمات الإنترنت في 2025.

أبرز وأقوي خدمات الإنترنت في 2025

واصلت خدمات جوجل (التي تشمل خدمات مثل Google Maps وGoogle Calendar) تصدرها لقائمة أكثر خدمات الإنترنت شعبية عالميا منذ اعتماد طريقة الترتيب الحالية في 2022، بينما حافظت منصة فيسبوك على المركز الثاني للسنة الثالثة على التوالي.

أكثر 10 خدمات إنترنت شعبية في 2025

- جوجل

- فيسبوك

- آبل

- مايكروسوفت

- إنستجرام

- AWS

- يوتيوب

- تيك توك

- أمازون

- واتساب

حافظت خدمات شركة آبل على المركز الثالث معظم العام، رغم أن مايكروسوفت حاولت منافستها ووصلت إلى المركز الثالث في عدة أيام قبل أن تختم آبل العام في المركز الثالث.

وحققت أدوات مايكروسوفت أداء أفضل مقارنة بعام 2024، مع بروز Outlook وMicrosoft 365/Office خارج قائمة أفضل 10 مباشرة.

أما إنستجرام، فقد كان أحد أبرز اللاعبين في 2025، حيث بدأ العام في المركز السابع، مثلما كان في 2024، قبل أن يرتفع تدريجيا إلى المركز الخامس بحلول نهاية العام، ووصل إلى الرابع في عدة أيام خلال مايو ويونيو.

وحقق يوتيوب أيضا تقدما، حيث ارتفع مركزه إلى السابع. بينما حافظ واتساب على المركز العاشر، لكنه ظهر أكثر على المركز التاسع في أواخر 2025 ووصل إلى السابع في فترات مايو ويونيو.

فيما تراجع تيك توك في الترتيب العام بعد بداية عام مضطربة شملت حظرا مؤقتا في الولايات المتحدة، حيث هبط من المركز الرابع في أواخر 2024 إلى المركز الثامن في نهاية 2025، مع أداء ضعيف خلال وبعد الصيف.

أما خدمات Amazon Web Services (AWS)، التي تصنف بشكل منفصل عن أمازون عبر نطاق amazonaws، فقد انخفضت بمركز واحد إلى السادس، بينما بقيت أمازون في المركز التاسع لكنها واجهت منافسة أشد مقارنة بعام 2024.

استمر تراجع منصة إكس (تويتر سابقا)، بعد أن كانت ضمن أفضل 10 خدمات في 2022، ثم خرجت من القائمة في 2023، وانخفضت إلى المراكز 14-15 في 2024، لتبدأ 2025 بالمركز 15 قبل أن تنخفض أكثر وتنهي العام خارج أفضل 20 خدمة إنترنت.