قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الموبايلات كلمة سر.. حبس "ستهم" بتهمة الدعـ.ـارة والفـ.ـجور
ترامب: الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق لي وأرغب في استضافته
من أكبر أسباب الوفاة .. احترس هذه الأطعمة تصيب بأمراض القلب
الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير
منتخب المغرب يحصد 7 ملايين دولار جائزة تتويجه ببطولة كأس العرب
صحح مفاهيمك .. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة 19 ديسمبر 2025
رأيت ما لا يُحتمل| مواطن يروي مأساة نبش قبر ابنته بعد دفنها بـ 48 ساعة
جمع وتعقيم | خطة عاجلة للسيطرة على الكلاب الضالة
حاجة لله يا بيه .. حبس 12 متسولا في القاهرة والجيزة
رعب داخل غرفة النوم | تفاصيل اقتحام أتوبيس لشقة مواطن أثناء نومه
إصابة مرشح بدمياط بأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا .. خطوة بخطوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل في الصدارة وواتساب الأخير.. أفضل خدمات الإنترنت في حصاد 2025

أفضل 10 خدمات الإنترنت شعبية في عام 2025
أفضل 10 خدمات الإنترنت شعبية في عام 2025
شيماء عبد المنعم

شهد عام 2025 تطورا كبيرا في مشهد الإنترنت، حيث كانت التغيرات في تصنيفات الخدمات الأكثر شعبية مؤشرا على التحولات الكبيرة التي طرأت على الطريقة التي نتفاعل بها مع الشبكة العالمية. 

واستنادا إلى تحليل بيانات استعلامات نظام أسماء النطاقات DNS الصادرة عن خدمة Cloudflare 1.1.1.1، كشف تقرير “خدمات الإنترنت الأكثر شهرة في 2025”، عن نمو لافت في استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب تحولات ملحوظة في ترتيب منصات التواصل الاجتماعي عالميا، إليك فيما يلي أبرز وأقوي خدمات الإنترنت في 2025.

أبرز وأقوي خدمات الإنترنت في 2025

واصلت خدمات جوجل (التي تشمل خدمات مثل Google Maps وGoogle Calendar) تصدرها لقائمة أكثر خدمات الإنترنت شعبية عالميا منذ اعتماد طريقة الترتيب الحالية في 2022، بينما حافظت منصة فيسبوك على المركز الثاني للسنة الثالثة على التوالي.

أكثر 10 خدمات إنترنت شعبية في 2025 

- جوجل

- فيسبوك

- آبل

- مايكروسوفت

- إنستجرام

- AWS

- يوتيوب

- تيك توك

- أمازون

- واتساب

أكثر 10 خدمات إنترنت شعبية في 2025 

حافظت خدمات شركة آبل على المركز الثالث معظم العام، رغم أن مايكروسوفت حاولت منافستها ووصلت إلى المركز الثالث في عدة أيام قبل أن تختم آبل العام في المركز الثالث. 

وحققت أدوات مايكروسوفت أداء أفضل مقارنة بعام 2024، مع بروز Outlook وMicrosoft 365/Office خارج قائمة أفضل 10 مباشرة.

أما إنستجرام، فقد كان أحد أبرز اللاعبين في 2025، حيث بدأ العام في المركز السابع، مثلما كان في 2024، قبل أن يرتفع تدريجيا إلى المركز الخامس بحلول نهاية العام، ووصل إلى الرابع في عدة أيام خلال مايو ويونيو. 

وحقق يوتيوب أيضا تقدما، حيث ارتفع مركزه إلى السابع. بينما حافظ واتساب على المركز العاشر، لكنه ظهر أكثر على المركز التاسع في أواخر 2025 ووصل إلى السابع في فترات مايو ويونيو.

فيما تراجع تيك توك في الترتيب العام بعد بداية عام مضطربة شملت حظرا مؤقتا في الولايات المتحدة، حيث هبط من المركز الرابع في أواخر 2024 إلى المركز الثامن في نهاية 2025، مع أداء ضعيف خلال وبعد الصيف. 

أما خدمات Amazon Web Services (AWS)، التي تصنف بشكل منفصل عن أمازون عبر نطاق amazonaws، فقد انخفضت بمركز واحد إلى السادس، بينما بقيت أمازون في المركز التاسع لكنها واجهت منافسة أشد مقارنة بعام 2024.

استمر تراجع منصة إكس (تويتر سابقا)، بعد أن كانت ضمن أفضل 10 خدمات في 2022، ثم خرجت من القائمة في 2023، وانخفضت إلى المراكز 14-15 في 2024، لتبدأ 2025 بالمركز 15 قبل أن تنخفض أكثر وتنهي العام خارج أفضل 20 خدمة إنترنت.

حصاد 2025 حصاد 2025 خدمات الإنترنت أفضل خدمات الإنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

مدبولي

زيادة المعاشات 1 يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحد الأدنى؟

مباراة المغرب والأردن

التردد متاح.. موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

ترشيحاتنا

مدبولي ونظيره اللبناني

نشاط مكثف لمدبولي غدا في لبنان.. تفاصيل

خيول

مذكرة تعاون بين مصر والأردن في مجال تصدير الخيول

مصر تفوز بجائزة العام في التعليم التمريضي والقبالة

مصر تتسلم جائزة مجلس وزراء الصحة العرب في تعليم التمريض والقبالة

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)

علامات مبكرة تكشف سرطان القولون والمستقيم: ماذا يجب أن تعرف؟

أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

فيديو

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد