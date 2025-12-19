قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

ضبط 10 أشخاص في 5 محافظات لمحاولتهم خرق سير انتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب 2025
أ ش أ

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 10 أشخاص في 5 محافظات لقيامهم بمحاولة خرق سير عملية انتخابات مجلس النواب.


في القاهرة كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخص بتوجيه الناخبين بمحيط إحدى اللجان الانتخابية بدائرة قسم شرطة حلوان في القاهرة للتصويت لصالح بعض المرشحين، وبالفحص تبين أنه أمكن تحديد وضبط المتهم وتبين أنه مقيم بحلوان بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


وفي الغربية كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله بعض الأشخاص حال نزولهم من سيارة "ميكروباص" أمام إحدى اللجان الانتخابية بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية وقيام شخص وسيدة بتوجيههم للإدلاء بأصواتهم لصالح إثنين من المرشحين ، وتم ضبطهما بمحيط الدائرة ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


كما كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بحشد المواطنين لحثهم للتصويت لصالح أحد المرشحين بدائرة مركز طنطا وبالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور (مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته أقر بقيامه بحشد الناخبين لحثهم للتصويت لصالح المرشح المشار إليه مقابل مبالغ مالية. 


وفي مركز شرطة المحلة كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن إدعاء القائم على النشر بقيام مستقلى عدد من سيارات "الميكروباص" بدفع الناخبين نحو الإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين مقابل مبالغ مالية بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية. 


وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها ، وبمواجهته قرر أنه متعاقد على توصيل وردية عمال أحد المصانع الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة ، وقيامه بنقلهم للإدلاء بأصواتهم دون التدخل فى العملية الانتخابية أو منحهم مبالغ مالية.


وفي مركز شرطة قطور تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة قطور من ضبط شخص لقيامه بحث المواطنين على التصويت لصالح أحد المرشحين من خلال مكبر صوت داخل إحدى المساجد بمنطقة العتوة القبلية بالغربية.


وفي بورسعيد، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة العرب ببورسعيد من ضبط شخصين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.


وفي السويس تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة فيصل من ضبط شخص وسيدة بمحيط الدائرة ، وبحوزتهما عدد من البطاقات الشخصية الخاصة بعدد من المواطنين وكروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه .


وفي المنوفية، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية من ضبط شخصين بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انتخابات مجلس النواب المحافظات وزارة الداخلية

