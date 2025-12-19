قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
حالة الطقس اليوم الجمعة .. انخفاض شديد في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025
الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لدعم أوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو
فرنسا تبدأ عمليات التفتيش في قضايا فساد.. وتورط وزيرة الثقافة
بالألعاب النارية.. معركة بين أنصار مرشحي الانتخابات عقب إعلان النتيجة بالقنطرة
الطب 74% والهندسة 64%.. الحدود الدنيا بتنسيق جامعة الملك سلمان التيرم الثاني
أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا
مصر تترأس شبكة الصحة الحيوانية في البحر المتوسط لعام 2026
موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة
زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لدعم أوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو

الأتحاد الأوروبي
الأتحاد الأوروبي
فرناس حفظي

أعلن الاتحاد الأوروبي عن توصله إلى اتفاق لتقديم دعم لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، وذلك في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الخميس أن هناك قرار أوروبي باستمرار تجميد أصول روسيا حتى نهاية الحرب، وحصول أوكرانيا على 140 مليار يورو ونسعى لتغطية نفقاتها لمدة عامين.

ضمانات أمنية لأوكرانيا


وأضافت الخارجية الفرنسية في تصريحات لفضائية "العربية" أن أوكرانيا ستحصل على ضمانات أمنية بمشاركة أمريكية، وهناك تقدم بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وأشارت إلى أن الخلافات حول تمويل أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي طبيعية، لافتة إلى أن كييف تريد السلام ووقف النار على عكس روسيا.

وأكدت الخارجية الفرنسية أنها تريد ضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها وردع روسيا.

انضمام أوكرانيا للناتو
وفي وقت سابق من يوم الخميس، كشف حلف شمال الأطلسي "الناتو"، عن الدول التي الرافضة لانضمام أوكرانيا إلى الحلف.

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، خلال مؤتمر صحفي في وارسو أن الولايات المتحدة وهنغاريا وسلوفاكيا لن يوافقوا على انضمام أوكرانيا إلى الحلف، بحسب ما أفاد به موقع "روسيا اليوم".

الاتحاد الأوروبي أوكرانيا روسيا اتفاق لتقديم دعم لأوكرانيا قناة القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

الحد الأقصى للتحويل والسحب من إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. متى يبدأ المستأجر سداد فروق الإيجار القديم؟

شتاء

أربعينية الشتاء الباردة.. برودة قاسية تبدأ مبكرًا وتحذيرات عاجلة للمواطنين

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة

يارا السكري - أحمد العوضي

غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي

ترشيحاتنا

الإنترنت

خبير أمن سيبراني يحذر: 90% من الإنترنت خفي عن المستخدمين ويحمل مخاطر غير مرئية

الكاتب والمفكر عادل نعمان

عادل نعمان يكشف أسباب رفضه لمشاركة العم في ميراث البنات

الكاتب والمفكر عادل نعمان

عادل نعمان: القرآن الكريم هو الأصل في الحكم.. والصحابة جمعوا السنة خوفا عليها من الضياع

بالصور

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك

احترس منها .. أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري
أسوأ الفواكه لمرضى السكري

أميرة فتحي وعاطف عبداللطيف بندوة الفن والسياحة بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف
أميرة فتحى وتامر بيجاتو وعاطف عبداللطيف

فيديو

من هو زوج نفين مندور

23 سنة حب.. من هو زوج الراحلة نيفين مندور؟

مصطفى ابو سريع

هنأت مصطفى أبو سريع.. القصة الكاملة لأزمة إيرينا يسري

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد