الناتو يكشف الدول الرافضة لانضمام أوكرانيا إلى الحلف

كشف حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يوم الخميس عن الدول التي الرافضة لانضمام أوكرانيا إلى الحلف.

انضمام أوكرانيا إلى الناتو

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، خلال مؤتمر صحفي في وارسو أن الولايات المتحدة وهنغاريا وسلوفاكيا لن يوافقوا على انضمام أوكرانيا إلى الحلف، بحسب ما أفاد به موقع "روسيا اليوم".

وأوضح أمين حلف الناتو قائلا "إذا كان الأمر يتعلق بعضوية أوكرانيا في (الناتو)، فهذا عنصر مبدئي وعملي. وهو من حيث المبدأ أن أي دولة في منطقة الأطلسي الأوروبي يمكن أن تكون لديها نية الانضمام إلى (الناتو).

وأضاف روته "أما من الناحية العملية فيشير إلى أن عدة أعضاء في الحلف لن يعبروا عن موافقتهم، مما يعني أنه لن يكون هناك إجماع على انضمام أوكرانيا إلى (الناتو). هذه الدول هي الولايات المتحدة وسلوفاكيا وهنغاريا".

يذكر أن روسيا تعارض بشدة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، وأكدت على ضرورة عودتها إلى الحياد بعيدا عن التحالفات خاصة "الناتو".