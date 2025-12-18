وزير الدفاع الدنماركي: جماعات مرتبطة بروسيا نفذت ضدنا هجومين إلكترونيين

أعلنت الدنمارك، يوم الخميس أنها تعتزم استدعاء سفير روسيا في كوبنهاجن بسبب هجومين إلكترونيين، شنتهما جماعات موالية لموسكو.

هجوم على الدنمارك

أعلن وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن، يوم الخميس أن جماعات مرتبطة بروسيا، نفّذت هجومين إلكترونيين في الدنمارك.

وأوضح وزير الدفاع الدنماركي في مؤتمر صحيف: "يُمكن لجهاز الاستخبارات الدفاعية الدنماركي الآن أن يُنسب هجومين إلكترونيين في الدنمارك إلى جماعتين مواليتين لروسيا، كلتاهما على صلة بروسيا".

وأضاف بولسن أن أحد الهجومين يتعلق بهجوم استهدف محطة مياه دنماركية عام 2024 بالقرب من مدينة كوج، وتسبب في انخفاض ضغط المياه، ما أدى إلى انفجار أنابيب المياه، وبالتالي انقطاعها عن عدد من المشتركين.

ولفت إلى أن الهجوم الثاني، فيتعلق بهجمات تحميل زائد استهدفت مواقع إلكترونية، وقعت خلال الانتخابات البلدية والإقليمية في نوفمبر، وقد تعطلت مواقع إلكترونية تابعة لعدة بلديات نتيجةً للتحميل الزائد.

وقال ترولز لوند بولسن: "من غير المقبول بتاتاً أن تشن روسيا هجمات هجينة في الدنمارك".

وفي السياق نفسه أكد وزير حالات الطوارئ الدنماركي تورستن شاك: "رغم أن الأضرار التي خلّفتها الهجمات محدودة، إلا أنها تُنذر بمخاطر جسيمة"، مضيفا "هذا يُظهر وجود قوى قادرة على شلّ قطاعات حيوية من مجتمعنا".