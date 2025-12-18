قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصابة برجلها.. تفاصيل أزمة فتاة المترو والرجل المسن.. هل تقدم ببلاغ؟
الاستعلامات: لا أساس من الصحة للقاءات مرتقبة بين الرئيس السيسي ونتنياهو
مفاجأة في تصويت العرب بجوائز ذا بيست 2025 .. من أعطى صوته لصلاح؟
الولايات المتحدة تمنع المستشفيات من تقديم الخدمات للأطفال المتحولين جنسيًا
تكريم محمد عطية في احتفالية الصحفيين باليوم العالمي للغة العربية | صور
للأشواط الإضافية.. التعادل 2-2 يحسم الوقت الأصلي لمواجهة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب
ترتيب هدافي كأس العرب بعد ثنائية علي علوان في مرمى المغرب
تراجع أشهر سعر عيار ذهب مساء اليوم 18-12-2025
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
تحطم طائرة أمريكية بولاية كارولاينا الشمالية ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص
عبد الرازق حمد الله يسجل هدف التعادل 2-2 للمغرب في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب
نصب على المواطنين.. القبض على دجال بالإسكندرية
وزير الدفاع الدنماركي: جماعات مرتبطة بروسيا نفذت ضدنا هجومين إلكترونيين

وزير الدفاع الدنماركي
وزير الدفاع الدنماركي
أعلنت الدنمارك، يوم الخميس أنها تعتزم استدعاء سفير روسيا في كوبنهاجن بسبب هجومين إلكترونيين، شنتهما جماعات موالية لموسكو.

هجوم على الدنمارك

أعلن وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن، يوم الخميس أن جماعات مرتبطة بروسيا، نفّذت هجومين إلكترونيين في الدنمارك.

وأوضح وزير الدفاع الدنماركي في مؤتمر صحيف: "يُمكن لجهاز الاستخبارات الدفاعية الدنماركي الآن أن يُنسب هجومين إلكترونيين في الدنمارك إلى جماعتين مواليتين لروسيا، كلتاهما على صلة بروسيا".

وأضاف بولسن أن أحد الهجومين يتعلق بهجوم استهدف محطة مياه دنماركية عام 2024 بالقرب من مدينة كوج، وتسبب في انخفاض ضغط المياه، ما أدى إلى انفجار أنابيب المياه، وبالتالي انقطاعها عن عدد من المشتركين.

ولفت إلى أن الهجوم الثاني، فيتعلق بهجمات تحميل زائد استهدفت مواقع إلكترونية، وقعت خلال الانتخابات البلدية والإقليمية في نوفمبر، وقد تعطلت مواقع إلكترونية تابعة لعدة بلديات نتيجةً للتحميل الزائد.

وقال ترولز لوند بولسن: "من غير المقبول بتاتاً أن تشن روسيا هجمات هجينة في الدنمارك".

وفي السياق نفسه أكد وزير حالات الطوارئ الدنماركي تورستن شاك: "رغم أن الأضرار التي خلّفتها الهجمات محدودة، إلا أنها تُنذر بمخاطر جسيمة"، مضيفا "هذا يُظهر وجود قوى قادرة على شلّ قطاعات حيوية من مجتمعنا".

