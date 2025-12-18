قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

تحطم طائرة أمريكية بولاية كارولاينا الشمالية ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص

ناصر السيد

أفاد مسؤول في مكتب شرطة مقاطعة إيريديل، بولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية، بمقتل عدد من الأشخاص إثر تحطم طائرة خاصة صغيرة بعد وقت قصير من إقلاعها في مدينة ستيتسفيل.

تحطم طائرة أمريكية

وقال نائب رئيس شرطة مقاطعة إيريديل الأمريكية، بيل هامبي، لشبكة CNN إن الحادث وقع بعد الساعة 10:15 صباحًا بقليل وأضاف أن العدد الدقيق للضحايا غير معروف حتى الآن.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لشبكة CNN: "تحطمت طائرة من طراز سيسنا C550 أثناء هبوطها في مطار ستيتسفيل الإقليمي بولاية كارولاينا الشمالية حوالي الساعة 10:20 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الخميس 18 ديسمبر. 

وستجري إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقًا في الحادث وسيقود المجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق وسيقدم أي مستجدات".

مطار ستيتسفيل

يُذكر أن مطار ستيتسفيل الإقليمي، الواقع على بعد حوالي 45 ميلاً شمال مدينة شارلوت، هو مطار غير مُدار ولا يوجد به برج مراقبة ويُطلب من الطيارين الإبلاغ عن مواقعهم داخل المطار ومحيطه باستخدام تردد لاسلكي موحد.

تشير بيانات تتبع الرحلات الأولية إلى أن طائرة من طراز سيسنا سايتيشن 550 غادرت مطار ستيتسفيل الإقليمي حوالي الساعة العاشرة صباحًا من المدرج رقم 10، وقطعت مسافة خمسة أميال تقريبًا، ثم انعطفت يسارًا بشكل شبه فوري عائدةً إلى المطار ووفقًا لموقع فلايت أوير، لم ترتفع الطائرة أكثر من 2000 قدم.

وبحسب محطة أرصاد جوية آلية في المطار، فقد سُجلت سحب منخفضة وأمطار خفيفة ورؤية تقل عن ثلاثة أميال بعد حوالي 80 دقيقة من الحادث ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الظروف موجودة وقت تحطم الطائرة.

ويُذكر على موقع المدينة الإلكتروني أن "مطار ستيتسفيل الإقليمي يوفر خدمات طيران للشركات المدرجة ضمن قائمة فورتشن 500 والعديد من فرق ناسكار".

