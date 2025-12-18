الجيش اللبناني واليونيفيل يعثران على منشأة عسكرية لحزب الله

عثر الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل" على منشأة تابعة لحزب الله بين منطقتي صديقين وكفرا.

منشأة عسكرية لحزب الله

وكشفت قناة "العربية" أن التحرك اللبناني، جاء بعدما كشفت مصادر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله مع اقتراب الموعد النهائي لنزع سلاحه جنوبي نهر الليطاني نهاية العام، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأشارت يديعوت أحرونوت، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إلى أن المواجهة مع حزب الله باتت حتمية لاعتقاد إسرائيلي بأن الحزب "يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع"، ولفتت المصادر إلى أن تل أبيب أبلغت واشنطن أن الجيش اللبناني لا يقوم بالمهمة المطلوبة.

ومر أكثر من عام على اتفاق وقف إطلاق النار، بين إسرائيل وحزب الله حيث وقع في نوفمبر 2024 إلا أن جيش الاحتلال واصل تمركزه في عدد من النقاط بجنوب لبنان إلى جانب شن غارات جوية بين الحين والآخر.