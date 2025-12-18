قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تفتتح 18 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله.. بالأسماء
رعب داخل غرفة النوم | تفاصيل اقتحام أتوبيس لشقة مواطن أثناء نومه
سميرة أحمد: أنا اللي اكتشف كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز
ترامب: الرئيس السيسي صديق لي.. وأرغب في استضافته
لف وارجع تاني.. إبراهيم سعيد يعود للتحقيق من جديد.. القصة الكاملة؟
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 18-12-2025
الموبايلات كلمة سر.. حبس "ستهم" بتهمة الدعـ.ـارة والفـ.ـجور
ترامب: الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق لي وأرغب في استضافته
من أكبر أسباب الوفاة .. احترس هذه الأطعمة تصيب بأمراض القلب
الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير
منتخب المغرب يحصد 7 ملايين دولار جائزة تتويجه ببطولة كأس العرب
صحح مفاهيمك .. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة 19 ديسمبر 2025
ديني

الأوقاف تفتتح 18 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله.. بالأسماء

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (١٨) مسجدًا غدًا الجمعة ١٩ من ديسمبر ٢٠٢٥م، حيث تم إحلال وتجديد (١١) مسجدًا، وصيانة وتطوير (٧) مساجد.


وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٣٧٣) مسجدًا من بينها (٢٨٠) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٩٣) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٨٦٢) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٤ مليارًا و ٣٧٥ مليون جنيه.


وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:


ففي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد آل عبد الرازق بقرية أبو جرج – مركز بني مزار؛ ومسجد أولاد عطا بقرية دلجا – مركز دير مواس؛ ومسجد العزالية بقرية أبو قلتة - مركز ملوي؛ ومسجد سيف بعزبة سيف - مركز العدوة؛ ومسجد الحاج علي بقرية الشيخ مسعود – مركز العدوة.
وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بقرية منيا الحيط – مركز إطسا؛ ومسجد المصابحة بقرية معصرة صاوي – مركز طامية؛ ومسجد أبو بكر الصديق بعزبة جيمي تادرس – مركز سنورس.
وفي محافظة بني سويف:
تم إحلال وتجديد مسجد نور الإسلام بعزبة عبد الوارث بقرية الفنت – مركز الفشن؛ ومسجد الرحمة بقرية قلها – مركز إهناسيا؛ ومسجد عمر بن الخطاب بقرية طما فيوم – مركز إهناسيا.
وتم صيانة وتطوير مسجد باها الكبير – مركز بني سويف؛ ومسجد الرحمن بقرية أبو طبق – مركز الفشن.
وفي محافظة سوهاج:
تم صيانة وتطوير مسجد البدر بقرية الغنيمية – مركز البلينا؛ ومسجد الرحمن آل عطية بقرية الشيخ مسعود – مركز طهطا؛ ومسجد نصر الإسلام بقرية نجع طايع – مركز المراغة.
وفي محافظة المنوفية:
تم صيانة وتطوير مسجد الفوايد  بقرية قلتى الكبرى – مركز الباجور.
وفي محافظة الإسكندرية:
تم صيانة وتطوير مسجد عمر بن الخطاب بمنطقة مربع الورش – العامرية أول.
وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

