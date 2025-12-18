عشان تعيش مرتاح .. اعرف أفضل الأطعمة لمرضى السكري

يلعب النظام الغذائي دور كبير فى استقرار حالة مرضى السكرى وحمايتهم من المضاعفات الخطيرة بل واحيانا يساعدهم على التعافى من كل أعراض المرض وعيش حياة طبيعية.

ووفقا لما جاء فى موقع webmd الأطعمة العشرة التي ينبغي على مرضى السكري تناولها.

أطعمة مفيدة لمرضى السكر

توصي الجمعية الأمريكية لمرض السكري بهذه الأطعمة العشرة الممتازة لمرضى السكري:

الأفوكادو

البقوليات

التوت

الحمضيات

الخضروات الورقية الخضراء الداكنة

الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، مثل سمك السلمون والسردين

حليب

مكسرات

حبوب كاملة، مثل الشوفان الكامل والكينوا

زبادي

تنبيه

لكل شخص تفضيلاته الغذائية الخاصة، لذا إذا كنت مصابًا بداء السكري، فاستشر طبيبك أو أخصائي تغذية معتمدًا لتحديد الأطعمة الأنسب لك.