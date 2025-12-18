قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر لتنفيذ أعمال صيانة
تسديدة عابرة للقارات.. المغرب يتقدم بهدف أمام الأردن بنهائي كأس العرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

الأرصاد
الأرصاد
عبد العزيز جمال

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موجة جديدة من الانخفاضات الملحوظة في درجات الحرارة، تبدأ خلال الساعات القادمة وتزداد حدتها اعتبارًا من غدٍ الجمعة، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في عدد من المناطق إلى أقل من 10 درجات مئوية، خاصة في المدن الجديدة والمناطق المفتوحة، ما ينذر بأجواء شتوية شديدة البرودة، كما تسجل صفر مئوية على سانت كاترين.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

وأكدت هيئة الأرصاد أن الطقس يشهد حاليًا تأثر البلاد بكتل هوائية باردة، تتسبب في مزيد من التراجع في درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، مع اتساع رقعة البرودة لتشمل مناطق واسعة، خاصة شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

تحذير عاجل وصارم أجواء شديدة البرودة تلوح في الأفق إلالتزام

القاهرة تدخل أجواء شتوية شديدة البرودة

وأوضحت التوقعات أن درجات الحرارة الصغرى في القاهرة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن تسجل 11 درجة مئوية خلال الساعات المقبلة، لتسود أجواء شتوية شديدة البرودة ليلًا وفي ساعات الصباح الأولى، مع تحذيرات من الانخداع باعتدال الطقس نهارًا.

حالة الطقس غدا الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة، مؤكدة أن البلاد تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع أجواء خريفية معتدلة نهارا، تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، في مشهد يعكس تغيرا واضحا في حالة الطقس مقارنة بالأيام الماضية.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس غدا تتسم بانخفاض محسوس في درجات الحرارة، حيث يسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، وهو ما يعكس تباينا واضحا في حالة الطقس بين مختلف المناطق الجغرافية.

طقس شديد البرودة

حالة الطقس في القاهرة الكبرى

وفيما يتعلق بـ حالة الطقس في القاهرة، توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع أجواء مائلة للبرودة خلال الليل، وتزداد برودة الأجواء في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وهو ما يجعل حالة الطقس أقرب إلى الأجواء الخريفية المستقرة.

طقس السواحل وشمال الصعيد

وأكدت الهيئة أن حالة الطقس غدا على السواحل الشمالية الغربية تتسم بالاعتدال نهارا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا، بينما يسود طقس معتدل على شمال الصعيد نهارا، بارد ليلا، في ظل استمرار نشاط الرياح على فترات متقطعة، ما يعزز الإحساس بانخفاض الحرارة ضمن حالة الطقس المتوقعة.

جنوب الصعيد.. أجواء مائلة للحرارة

وعلى الرغم من الانخفاض العام، أشارت هيئة الأرصاد إلى أن حالة الطقس في جنوب الصعيد تظل مائلة للحرارة نهارا مقارنة بباقي المناطق، إلا أن الأجواء تميل للاعتدال ليلا، مع برودة نسبية في الصباح الباكر، ضمن التأثيرات الموسمية المعتادة على حالة الطقس غدا.

طقس الليل والصباح الباكر

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس ليلا تكون معتدلة الحرارة، تميل للبرودة في آخر الليل، وتصبح باردة في الصباح الباكر على شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وأغلب الأنحاء، وهو ما يستدعي الانتباه خاصة على الطرق السريعة والزراعية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا في إطار متابعة حالة الطقس، حيث تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 21 درجة، والصغرى 12 درجة، بينما تصل العظمى على السواحل الشمالية الغربية إلى 20 درجة، والصغرى 11 درجة.

أما شمال الصعيد فتسجل درجة الحرارة العظمى 21 درجة، والصغرى 8 درجات، في حين تصل العظمى بجنوب الصعيد إلى 23 درجة، والصغرى 10 درجات، وهو ما يعكس الفارق الحراري الواضح بين النهار والليل في حالة الطقس غدا.

درجات الحرارة الصغرى المسجلة في طقس غدا الجمعة
القاهرة: 10
العاصمة الإدارية: 09
6 أكتوبر: 08
بنها: 10
دمنهور: 10
وادي النطرون: 09
كفر الشيخ: 10
المنصورة: 10
الزقازيق: 11
شبين الكوم: 10
طنطا: 09
دمياط: 10
بورسعيد: 11
الإسماعيلية: 11
السويس: 11
العريش: 09
رفح: 08
رأس سدر: 10
نخل: 04
كاترين: 00
الطور: 10
طابا: 11
شرم الشيخ: 14
الإسكندرية: 10
العلمين: 10
مطروح: 10
السلوم: 09
سيوة: 08
رأس غارب: 11
الغردقة: 12
سفاجا: 12
مرسى علم: 11
شلاتين: 12
حلايب: 15
أبورماد: 13
رأس حدربة: 12
الفيوم: 11
بني سويف: 10
المنيا: 06
أسيوط: 07
سوهاج: 08
قنا: 09
الأقصر: 10
أسوان: 10
الوادي الجديد: 12
أبو سمبل: 11

