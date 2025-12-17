الأرصاد الجوية تحذر من استمرار انخفاض درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء أصبحت شتوية بشكل واضح خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن درجات الحرارة ستنخفض خلال الأيام المقبلة، ولن تشهد البلاد أي ارتفاعات ملحوظة، حيث إن أعلى درجة حرارة متوقعة لن تتجاوز 23 درجة مئوية.

منخفض جوي يؤثر على البلاد

وأوضحت أن مصر تتأثر حاليًا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يسهم في تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب مناطق شمال البلاد، ويمتد تأثيره إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أمطار متفاوتة الشدة

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع صباح الخير يا مصر، أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حيث شهدت بعض المحافظات أمطارًا خلال الساعات الماضية، مع استمرار فرص هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وأشارت إلى أن الأمطار المتوسطة، التي قد تغزر أحيانًا، تتركز على السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحري ومناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري، مع فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

رياح نشطة وشبورة محدودة

وأكدت منار غانم استمرار التأثر بالمنخفض الجوي حتى يوم الثلاثاء، مع نشاط ملحوظ للرياح، ما يقلل من فرص تكون الشبورة المائية المؤثرة، لافتة إلى أن الشبورة المتوقعة صباحي الثلاثاء والأربعاء ستكون محدودة التأثير على الطرق.