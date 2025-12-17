قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
الصحة تقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد الجوية تحذر من استمرار انخفاض درجات الحرارة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء أصبحت شتوية بشكل واضح خلال الفترة الحالية، مؤكدة أن درجات الحرارة ستنخفض خلال الأيام المقبلة، ولن تشهد البلاد أي ارتفاعات ملحوظة، حيث إن أعلى درجة حرارة متوقعة لن تتجاوز 23 درجة مئوية.

منخفض جوي يؤثر على البلاد

وأوضحت أن مصر تتأثر حاليًا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يسهم في تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب مناطق شمال البلاد، ويمتد تأثيره إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

أمطار متفاوتة الشدة

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع صباح الخير يا مصر، أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حيث شهدت بعض المحافظات أمطارًا خلال الساعات الماضية، مع استمرار فرص هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وأشارت إلى أن الأمطار المتوسطة، التي قد تغزر أحيانًا، تتركز على السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحري ومناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري، مع فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

رياح نشطة وشبورة محدودة

وأكدت منار غانم استمرار التأثر بالمنخفض الجوي حتى يوم الثلاثاء، مع نشاط ملحوظ للرياح، ما يقلل من فرص تكون الشبورة المائية المؤثرة، لافتة إلى أن الشبورة المتوقعة صباحي الثلاثاء والأربعاء ستكون محدودة التأثير على الطرق.

الدكتورة منار غانم درجات الحرارة منخفض جوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

أحمد العوضي

انتقادات بالجملة لـ أحمد العوضي بسبب تصريح صادم له .. اعرف القصة كاملة

ترشيحاتنا

فورد F-150

إنهاء إنتاج فورد F-150 لايتنينج يشعل ثورة بقيمة 20 مليار دولار

الذكاء الاصطناعي

أزمة RAM عالمية.. طفرة الذكاء الاصطناعي تهدد هواتف 16 جيجابايت وتجبر الشركات على خفض الذاكرة

رينو

رينو تعلن إنهاء مسيرة سيارتها الكهربائية الشهيرة

بالصور

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز الحسينية بالشرقية في جولة إعادة النواب

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد