ترامب يهنئ أندريه بابيش بتوليه رئاسة وزراء التشيك

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أندريه بابيش على تعيينه رئيسا لوزراء التشيك.

وقال ترامب - في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي أورده راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء - إنه يتوقع أن يكون هناك تعاونا وثيقا مع بابيش، وخاصة في مجالات الدفاع والطاقة والهجرة غير الشرعية.

كما أشاد بتعيين بابيش مرة أخرى رئيسا للوزراء، مشيرا إلى أنهما حققا نجاحا كبيرا سويا خلال فترة ولايتيهما السابقة.

وكان الرئيس التشيكي بيتر بافيل قد عين أمس الاثنين حكومة جديدة برئاسة بابيش، الذي كان قد تولى في السابق رئاسة وزراء التشيك خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2021.