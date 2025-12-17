قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
البيت الأبيض: استمرار بناء قاعة الرقص لـ «ترامب» ضرورة أمنية
قافلة "زاد العزة" الـ96 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
رغم انتقادات السوشيال ميديا.. مني زكي تفاجىء الجميع بايرادات"الست" في أسبوعه الأول
رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع انتظام اللجان الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة
إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان
أخبار العالم

ترامب يهنئ أندريه بابيش بتوليه رئاسة وزراء التشيك

أ ش أ

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أندريه بابيش على تعيينه رئيسا لوزراء التشيك.

وقال ترامب - في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي أورده راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء - إنه يتوقع أن يكون هناك تعاونا وثيقا مع بابيش، وخاصة في مجالات الدفاع والطاقة والهجرة غير الشرعية.

كما أشاد بتعيين بابيش مرة أخرى رئيسا للوزراء، مشيرا إلى أنهما حققا نجاحا كبيرا سويا خلال فترة ولايتيهما السابقة.

وكان الرئيس التشيكي بيتر بافيل قد عين أمس الاثنين حكومة جديدة برئاسة بابيش، الذي كان قد تولى في السابق رئاسة وزراء التشيك خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2021. 

