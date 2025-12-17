قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب

الذهب
الذهب
البهى عمرو

يعتبر الذهب من أبرز وأقدم المعادن الثمينة التي اكتشفتها البشرية وظل على مر العصور رمزًا للقيمة في فترات الأزمات الاقتصادية، ومع التحولات التي تشهدها الأسواق والتقلبات في أسعار العملات، يظل الذهب خيارًا ثابتًا يجتذب اهتمام المستثمرين ويعزز احتياطيات الدول، بفضل ندرته واستقراره النسبي مقارنة بالأصول الأخرى، البعض يسأل هل عيار 24 هيوصل لـ 10000 جنيه، أو عيار 21 هيوصل لـ 6000 جنيه.

وأجاب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، على سؤال هل أسعار الذهب خلال عام 2026، ستصل لـ 10 آلاف جنيه للجرام، في ظل التوترات السياسية الأخيرة، وما يحدث في أوروبا.

قال سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن هناك توقعات بارتفاع أسعار الذهب، وأن الارتفاعات تكون بشكل تدريجي، وأن في بعض الأوقات يكون هناك هبوط وتصحيح مسار، لكن بشكل عام الأسعار في الصاعد.


الذهب لن يصل في بداية العام لـ 10 آلاف



وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن الذهب لن يصل في بداية العام لـ 10 آلاف، لكن من الممكن أن يصل عيار 21 لـ 6000 جنيه.

أمر عاجل للمقبلين على الزواج

الذهب


أوضح أن أسعار الذهب ارتفعت ووصلت لأرقام لم تحدث من قبل، وذلك بسبب الحروب والأحداث الخارجية، وأنه في ظل استمرار هذه الأحداث ستستمر الارتفاعات، وأنه ينصح المواطنين بشراء الذهب لأنه يحقق مكاسب ويعتبر ملاذا آمنا، وأنه بالنسبة للمقبلين على الزواج هناك مشغولات ذهبية بجرامات قليلة، وأن الشراء الآن أفضل من الانتظار.

الذهب

وأكد المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن وصول سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية إلى مستوى 6 آلاف جنيه مرة أخرى أمر وارد وبقوة، مشددًا على أن السوق يتحرك حاليًا عند مستويات مرتفعة لكنها ليست القمة النهائية للذهب.

وأضاف إمبابي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الذهب سبق أن تراجع من مستوى 6 آلاف جنيه إلى نحو 4500 جنيه، وهو ما أثار مخاوف لدى البعض، إلا أن السوق عاد ليقترب من هذه المستويات مجددًا، ما يؤكد أن الهبوط والارتفاع أمر طبيعي في حركة الأسعار.

وتوقع إمبابي أن تشهد الفترة المقبلة قممًا سعرية أعلى، خاصة مع استمرار الاتجاه العالمي نحو خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب عالميًا قد تصل بسهولة إلى 5 آلاف دولار للأوقية خلال السنوات المقبلة.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن المين  خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

 

الذهب


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4813 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5720 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6537 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 45760 جنيها.


 

الذهب شعبة الذهب أسعار الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم

محافظ أسوان يشيد بنجاح جراحة دقيقة للعمود الفقرى بمستشفى دراو المركزى

محافظ أسوان يشيد بنجاح جراحة دقيقة للعمود الفقرى بمستشفى دراو المركزى

مواني البحر الأحمر

تداول 16 ألف طن بضائع عامة بمواني البحر الأحمر

قافلتان طبيتان لتقديم خدمات صحية ومجتمعية لأهالي الإسكندرية

قافلتان طبيتان لتقديم خدمات صحية ومجتمعية لأهالي الإسكندرية

بالصور

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

