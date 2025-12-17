تكريم 41 سيدة من حافظات القرآن بأسوان..صور

أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء رماح السيد لحضور فعاليات الحفل السنوى لتخرج الدفعة الـ 29 من خاتمات القرآن الكريم وذلك بإجمال 41 سيدة ليصل إجمالى اللاتى تخرجن بحلقات الشيخ شعيب 619 خاتمة .

وذلك بحضور الشيخ الدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والشيخ شعيب أبو سلامة المشرف العام على حلقات تحفيظ القرآن الكريم ، بالإضافة إلى لفيف من القيادات البرلمانية والدينية والتنفيذية والشعبية، فضلاً عن جمع كبير من أسر المكرمات .

حيث قدم محافظ أسوان فى كلمته التى ألقاها السكرتير العام المساعد التهنئة لخاتمات القرآن ، وأن تكريمهن يؤكد على أن مصر هى مهد السماحة والإعتدال بين الأديان، وستبقى أمد الدهر منارة الحضارة والعلم والثقافة .

حافظات القرآن

وأشار المحافظ إلى أن خاتمات القرآن الكريم يمثلن الفئة المتميزة داخل المجتمع الأسوانى فى ظل رعاية مديرية الأوقاف لأنشطة تحفيظ القرآن الكريم ، ومنها حلقات فضيلة الشيخ شعيب ، والذى يمثل النموذج المشرف لرجل الدين المخلص لوطنه ديناً وعلماً وفكراً ووعياً لمفاهيم العصر ومتطلبات مجتمعه فهو إختار إتباع النهج الطيب لخلق أجيال دستورها القرآن الكريم، ليصبح لهم نبراساً فى الحياة علماً وخلقاً ، وليؤكد على أن أرض الكنانة وأزهرها الشريف ستظل دائماً هى قلعة الإسلام والمرجع الحقيقى للدين الوسطى.

ومن جانبه قدم الشيخ شعيب أبو سلامة خالص الشكر والتقدير لمحافظ أسوان على رعايته الكريمة لتنظيم هذا الحفل الطيب.

وأضاف بأن حلقات تحفيظ القرآن الكريم تقوم بتقديم دروس التلاوة وأحكام التجويد وغيرها من دروس التوعية بالتعاليم والأخلاقيات السمحة التى يدعو لها الدين الإسلامى الحنيف ومنها قيم الولاء وحب الوطن والرحمة والإنسانية ، بالإضافة إلى تنظيم معسكر مكثف للمراجعة والتأكد من إتمام الخاتمات لحفظ القرآن كاملاً ، وفى ختام الإحتفال قام السكرتير العام المساعد بتكريم خاتمات القرآن الكريم وتوزيع الهدايا وشهادات التقدير عليهن .