محافظ الشرقية يتفقد لجان الإنتخابات بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مقر اللجان الفرعية بمدرستي الزقازيق الثانوية الزراعية والناصرية الإعدادية المشتركة بمدينة الزقازيق وذلك لمتابعة سير انتظام عملية التصويت بها وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين للمشاركة في الإنتخابات والإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، وذلك في إطار متابعته الميدانية لسير انتظام عملية التصويت في أول أيام جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ في يومها الأول.

أكد محافظ الشرقية أنه تم توفير كافة سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الإنتخابية وكذا رفع درجة الإستعداد التام بكافة القطاعات والمديريات الخدمية لخروج العرس الإنتخابي بالشكل اللائق.

أشاد المحافظ بإقبال أبناء المحافظة ممن لهم حق التصويت علي اللجان الإنتخابية وحرصهم على المشاركة في الإنتخابات وسط أجواء من الديمقراطية والشفافية للحفاظ علي مكتسبات الدولة المصرية واستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.

أجرى المحافظ حواراً هادئاً مع الناخبين أمام اللجنة الانتخابية والذين حرصوا على التوجه لصناديق الإقتراع والمشاركة في هذا العرس الديموقراطي إيماناً منهم بدورهم الفعال في بناء وتنمية وطنهم الغالي مصر.