طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

الكيكة بالشوكولاتة من أكثر الحلويات التي يحبها الجميع. نقدم لك وصفة سهلة، سريعة، وهشة يمكن إعدادها في نصف ساعة فقط، لتصبح جاهزة على مائدة العائلة أو للضيوف.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

تقدم الشيف داليا عادل طريقة مبتكرة لعمل كيكة شوكولاتة هشة فى 30 دقيقة فقط.

المكونات لعمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

1 كوب دقيق

نصف كوب كاكاو خام

1 كوب سكر

2 بيض

نصف كوب زيت نباتي

نصف كوب حليب

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

فانيليا حسب الرغبة

