طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

الكيكة بالشوكولاتة من أكثر الحلويات التي يحبها الجميع. نقدم لك وصفة سهلة، سريعة، وهشة يمكن إعدادها في نصف ساعة فقط، لتصبح جاهزة على مائدة العائلة أو للضيوف.
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
تقدم الشيف داليا عادل طريقة مبتكرة لعمل كيكة شوكولاتة هشة فى 30 دقيقة فقط.
المكونات لعمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
- 1 كوب دقيق
- نصف كوب كاكاو خام
- 1 كوب سكر
- 2 بيض
- نصف كوب زيت نباتي
- نصف كوب حليب
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- رشة ملح
- فانيليا حسب الرغبة
- سخني الفرن على 180 درجة مئوية، وادهني قالب بالكريمة أو الزبدة.
- اخلطي الدقيق، الكاكاو، البيكنج بودر، والملح في وعاء.
- في وعاء آخر اخفقي البيض مع السكر والفانيليا، ثم أضيفي الزيت والحليب تدريجيًا مع الخفق.
- أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى السائلة، مع التحريك حتى تتجانس.
- صبي الخليط في القالب واخبزيه لمدة 25–30 دقيقة أو حتى يخرج السكين نظيفًا عند الغرز في الوسط.
- اتركيها تبرد قليلًا قبل التقديم، ويمكن تزيينها بصوص الشوكولاتة أو بودرة السكر.