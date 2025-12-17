قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
البيت الأبيض: استمرار بناء قاعة الرقص لـ «ترامب» ضرورة أمنية
قافلة "زاد العزة" الـ96 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
رغم انتقادات السوشيال ميديا.. مني زكي تفاجىء الجميع بايرادات"الست" في أسبوعه الأول
رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع انتظام اللجان الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة
إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
أسماء عبد الحفيظ

الكيكة بالشوكولاتة من أكثر الحلويات التي يحبها الجميع. نقدم لك وصفة سهلة، سريعة، وهشة يمكن إعدادها في نصف ساعة فقط، لتصبح جاهزة على مائدة العائلة أو للضيوف.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

تقدم الشيف داليا عادل طريقة مبتكرة لعمل كيكة شوكولاتة هشة فى 30 دقيقة فقط.

المكونات لعمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

  • 1 كوب دقيق
  • نصف كوب كاكاو خام
  • 1 كوب سكر
  • 2 بيض
  • نصف كوب زيت نباتي
  • نصف كوب حليب
  • 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
  • رشة ملح
  • فانيليا حسب الرغبة

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
  • سخني الفرن على 180 درجة مئوية، وادهني قالب بالكريمة أو الزبدة.
  • اخلطي الدقيق، الكاكاو، البيكنج بودر، والملح في وعاء.
  • في وعاء آخر اخفقي البيض مع السكر والفانيليا، ثم أضيفي الزيت والحليب تدريجيًا مع الخفق.
  • أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى السائلة، مع التحريك حتى تتجانس.
  • صبي الخليط في القالب واخبزيه لمدة 25–30 دقيقة أو حتى يخرج السكين نظيفًا عند الغرز في الوسط.
  • اتركيها تبرد قليلًا قبل التقديم، ويمكن تزيينها بصوص الشوكولاتة أو بودرة السكر.
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة الكيكة بالشوكولاتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

مشغولات ذهبية

بعد تحركه .. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الرياض

السعودية ترفع الإنذار الأحمر .. أمطار وصواعق رعدية وضباب تضرب الرياض

ترشيحاتنا

بوتين

بوتين يعترف بمشاركة الجيش الكوري الشمالي في الحرب ضد أوكرانيا

مارثون

الطيران التركي يشارك فى مارثون الأهرامات

وزير الداخلية الفرنسي

وزير الداخلية الفرنسي : هجوم إلكتروني استهدف وزارة الداخلية

بالصور

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد