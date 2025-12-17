وزير الرياضة يهنئ منتخب الجودو بحصد 14 ميدالية وصدارة دورة الألعاب الأفريقية للشباب بأنجولا

هنّأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،اتحاد الجود برئاسة محمد مطيع ،و المنتخب المصري للجودو بعد نجاحه في تحقيق إنجاز مميز بحصد 14 ميدالية متنوعة خلال منافسات دورة الألعاب الأفريقية للشباب المقامة في أنجولا خلال الفترة من 10 إلى 20 ديسمبر الجاري.

وأسفرت مشاركة منتخب الفراعنة عن الفوز بـ 5 ميداليات ذهبية، و4 ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية، ليحقق المنتخب الترتيب الأول على صعيد اللاعبين، والترتيب العام الأول للاعبات، إضافة إلى التواجد في المركز الأول بالترتيب العام للبطولة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن النتائج التي يحققها منتخب الجودو تعكس حجم التطور الكبير الذي تشهده الرياضة المصرية، وثمرة الدعم المتواصل من القيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص الدولة على إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة القارية والدولية.

انجاز منتخب الجودو

وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق كل من: علي الرملي في وزن 81 كجم، عبد الرحمن الفيومي في وزن +90 كجم، زين أبو شامة في وزن 90 كجم، ياسمين محمد علي في وزن +70 كجم، وايتن داود في وزن 70 كجم.

وحصد الميداليات الفضية كل من: شروق أيمن في وزن 40 كجم، سلسبيل محمد في وزن 44 كجم، شروق أحمد عباس في وزن 48 كجم، وداليدا باسل الغرباي في وزن 63 كجم.

كما فاز بالميداليات البرونزية والمركز الثالث كل من: محمود هيثم في وزن 50 كجم، إسماعيل محمد في وزن 55 كجم، آدم شريف في وزن 60 كجم، مالك النجار في وزن 66 كجم، ومازن حاتم في وزن 73 كجم.

وتضم البعثة المصرية 127 فردًا، من بينهم 86 لاعبًا ولاعبة يمثلون مختلف الألعاب، إلى جانب 24 فردًا من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.