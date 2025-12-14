قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجوم الدوري المصري تحت رادار وكالات التسويق | أسماء مفاجأة
تغييرات جديدة بخريطة قيادات وزارة التربية والتعليم .. تفاصيل وأسماء
محافظ القاهرة يجرى جولة مفاجئة أعلى دائرى السلام
اعتماد معهد بحوث الصحة الحيوانية كجهة دولية مانحة لاختبارات الكفاءة المعملية | تفاصيل
«القاهرة الإخبارية» تعرض أول صورة لمنفذ إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا بسيدني
رحلة عمرة وإعلانات.. تفاصيل زيارة محمد صلاح إلى مدينة جدة
الوكيل: 5 أضعاف نموًا في التجارة البينية و13 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة وجديدة في مصر
الزراعيين: الدولة المصرية نجحت في تحقيق 10 مليارات دولار صادرات غذائية
لتفادي الغرامة.. أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي
رقم قياسي ورد جميل.. ماذا قدم محمد صلاح في ليلة الوداع المحتمل؟
مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار استهدف احتفالا يهوديا بعيد الحانوكا في سيدني
هيمن عبد الله: خطة وطنية لسد فجوة الاستيراد وتعميق الصناعة
محافظات

محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير الشباب والرياضة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه السيدة حنان مجدى نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة لتفقد وافتتاح عدد من المنشآت الرياضية، بحضور اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمهندس حازم أشموني محافظ الشرقية ، اللواء جمال امبابي محافظ الوادى الجديد الأسبق ، الدكتور هادي الصبيان المستشار الثقافي للسفارة اليمنية، الدكتور علي مهدي مستشار سفير السودان، الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية ولفيف من السادة الإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتزامن مع فعاليات ختام مهرجان الوادي الجديد الدولي للرياضات التراثية والفنون، الذى تستضيفه المحافظة بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات العربية والدولية، ووفود القبائل العربية، والمتسابقين من مختلف محافظات الجمهورية في تظاهرة ثقافية وتجمعٍ رياضي يعكس عمق الأصالة العربية وثراء التراث الثقافي بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة الوزير تفقد وافتتاح عددٍ من المشروعات الرياضية، ومتابعة الأنشطة والفعاليات المقامة بالقرية التراثية شمال مدينة الخارجة، بجانب عقد لقاءات مع شباب المحافظات المشاركة، وحضور فعاليات الحفل الختامي للمهرجان.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

