محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير الشباب والرياضة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه السيدة حنان مجدى نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة لتفقد وافتتاح عدد من المنشآت الرياضية، بحضور اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمهندس حازم أشموني محافظ الشرقية ، اللواء جمال امبابي محافظ الوادى الجديد الأسبق ، الدكتور هادي الصبيان المستشار الثقافي للسفارة اليمنية، الدكتور علي مهدي مستشار سفير السودان، الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية ولفيف من السادة الإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتزامن مع فعاليات ختام مهرجان الوادي الجديد الدولي للرياضات التراثية والفنون، الذى تستضيفه المحافظة بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات العربية والدولية، ووفود القبائل العربية، والمتسابقين من مختلف محافظات الجمهورية في تظاهرة ثقافية وتجمعٍ رياضي يعكس عمق الأصالة العربية وثراء التراث الثقافي بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة الوزير تفقد وافتتاح عددٍ من المشروعات الرياضية، ومتابعة الأنشطة والفعاليات المقامة بالقرية التراثية شمال مدينة الخارجة، بجانب عقد لقاءات مع شباب المحافظات المشاركة، وحضور فعاليات الحفل الختامي للمهرجان.