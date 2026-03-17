أفضل 10 ألعاب على نينتندو سويتش 2 حاليا.. قائمة Game Informer المحدثة

كشفت مجلة Game Informer في تقرير تحريري جديد عن قائمة بأفضل 10 ألعاب متاحة حاليًا على جهاز نينتندو سويتش 2، مؤكدة أن القائمة تعتمد على اختيارات فريق التحرير وليست ترتيبًا تنازليًا من الأفضل إلى الأقل.

أوضحت المجلة أن الهدف من القائمة هو مساعدة ملاك الجهاز الجدد على اختيار أبرز العناوين الأصلية المخصّصة لـ Switch 2، إلى جانب تذكير اللاعبين بأن مكتبة ألعاب سويتش الأول الكاملة متوافقة أيضًا مع الجهاز الجديد.

زيلدا .. ماريو كارت

أشارت Game Informer إلى أن قائمة أفضل ألعاب Switch 2 تضم النسخة المحسّنة من The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom بنسختها الخاصة بالجهاز الجديد، إلى جانب Mario Kart World التي تُعد بحسب تقارير سابقة عنوان الإطلاق الأنجح على سويتش 2 من حيث المبيعات.

أوضحت المجلة أن Donkey Kong Bananza ينضم بدوره إلى القائمة كأحد أبرز عناوين المنصّة الحصرية، بعد تحقيقه مبيعات قوية جعلته في صدارة الألعاب الجديدة على الجهاز خلال الأشهر الأولى من طرحه.

أكد التقرير أن هذه العناوين الثلاثة تمثل ما وصفته المجلة بـ"الركائز الأساسية" لمكتبة Switch 2 المبكرة، سواء من حيث جودة التجربة أو الإقبال الجماهيري، مع استمرارها في الحفاظ على مكانها في القائمة حتى بعد التحديثات الأخيرة.

عودة سلاسل كلاسيكية

أوضحت Game Informer أن القائمة لا تقتصر على عناوين ماريو وزيلدا فقط، بل تشمل أيضًا Pokémon Legends: Z-A، التي صدرت بنسخة تدعم سويتش الأصلي وسويتش 2 مع تحسينات على الأداء والدقة على الجهاز الأحدث.

أشارت المجلة كذلك إلى وجود Metroid Prime 4: Beyond ضمن القائمة، باعتباره الجزء المنتظر من السلسلة الكلاسيكية الذي يستغل قدرات سويتش 2 لتقديم تجربة أكشن واستكشاف حديثة مع الحفاظ على طابع مترويد المعروف.

أكد التقرير أن Kirby Air Riders يحصل هو الآخر على مكان في القائمة كعنوان خاص بسويتش 2، يقدّم تجربة لعب تركّز على السرعة والسباقات الجوية في عالم كيربي، في إطار مختلف عن ألعاب المنصّة التقليدية للسلسلة.​

دعم قوي من عناوين خارجية

أشارت Game Informer إلى أن قوة مكتبة Switch 2 لا تأتي فقط من ألعاب نينتندو الحصرية، بل تمتد إلى ألعاب خارجية قوية مثل Hades II التي تتوفر على سويتش 2 وسويتش الأول والـ PC، وتواصل البناء على نجاح الجزء الأول كواحدة من أبرز ألعاب الـRoguelike الحديثة.

أوضحت المجلة أن Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles يتواجد كذلك ضمن القائمة، باعتباره إعادة إحياء موسعة للعبة الإستراتيجية الكلاسيكية، مع إصدار متعدد المنصات يدعم سويتش 2 إلى جانب أجهزة بلايستيشن وإكس بوكس والحاسوب الشخصي.

أكدت المجلة أن وجود هذه العناوين الطرف‑الثالث في القائمة يعكس جاذبية سويتش 2 كمنصة رئيسية للألعاب المتعددة المنصات، وليس فقط كجهاز مخصص لإصدارات نينتندو الحصرية.​

قائمة حيّة تتحدّث بمرور الوقت

أوضحت Game Informer أن هذه القائمة ليست ثابتة نهائيًا، بل تُحدَّث بشكل دوري مع صدور ألعاب جديدة على سويتش 2، حيث يتم أحيانًا استبعاد بعض العناوين القديمة لصالح أخرى أحدث، مع الإبقاء على قسم في نهاية التقرير يستعرض الألعاب التي خرجت من قائمة العشرة الكبار لكنها تظل من وجهة نظر المجلة جديرة بالتجربة.

أشارت المجلة إلى أن معيار إدراج لعبة في هذه القائمة هو أن تكون بمثابة "لعبة لا بد من لعبها" لأي مالك جديد لسويتش 2، بصرف النظر عن نوعها أو توجهها، وهو ما يجعل القائمة مزيجًا من ألعاب الأكشن، والعالم المفتوح، والسباقات، وألعاب الأدوار والألعاب الإستراتيجية.

أكدت المجلة في خاتمة تقريرها أن مكتبة سويتش 2 ما زالت تنمو بسرعة، وأن هذه القائمة تعكس أفضل ما هو متاح حتى الآن، مع توقع إضافة المزيد من العناوين البارزة في التحديثات المقبلة للقائمة مع استمرار تدفق الألعاب الجديدة على منصة نينتندو الأحدث.