لمحبي الجيمز.. جهاز ألعاب لوحي خارق من "ريد ماجيك" يصل قريبا إليك أهم مواصفاته

لمحبي الجيمز يعد من المتوقع أن يحصل جهاز ألعاب Red Magic Gaming Tablet 3 Pro ، الذي ظهر لأول مرة عالميًا باسم Red Magic Astra ، على نسخة جديدة قريبًا .

 يأتي الطراز الحالي مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Elite وشاشة OLED بتردد 165 هرتز، وتشير الشائعات إلى أن هاتين الميزتين الرئيسيتين ستشهدان ترقيات كبيرة في الإصدار القادم.
بحسب موقع Digital Chat Station، من المتوقع أن يأتي جهاز Red Magic Gaming Tablet 5 Pro مزودًا بأحدث معالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس . 

جهاز Red Magic Gaming Tablet 3 Pro

 أداءً أفضل للألعاب

يتميز هذا المعالج الجديد بوحدة معالجة مركزية أقوى وأداء محسّن لوحدة معالجة الرسومات، مما يوفر أداءً أفضل للألعاب بنسبة تتراوح بين 10 و15% تقريبًا، بالإضافة إلى معدل إطارات أكثر استقرارًا خلال المشاهد ذات الكثافة العالية.

ويزعم المصدر أيضاً أن الجهاز اللوحي الجديد سيحتوي على شاشة OLED بتردد 200 هرتز. لم يُكشف بعد عن حجم الشاشة بالتحديد، ولكن من المتوقع أن يكون حوالي 9 بوصات ليناسب فئة الأجهزة اللوحية المخصصة للألعاب الصغيرة، ولينافس أجهزة مثل Lenovo Legion Tab Gen 5 التي تم الكشف عنها مؤخراً .

رغم أن معظم الناس قد يعتقدون أن شاشة بتردد 200 هرتز مبالغ فيها بالنسبة للأجهزة اللوحية، إلا أنها لا تزال توفر مزايا عملية للألعاب. فمع دعم العديد من ألعاب الهواتف المحمولة الحديثة لأنماط 120 إطارًا في الثانية، تسمح الشاشة ذات معدل التحديث العالي بعرض الإطارات بشكل أكثر اتساقًا، مما يقلل من ضبابية الحركة ويخفض زمن استجابة الإدخال الملحوظ أثناء اللعب السريع. وهذا بدوره يؤدي إلى رسوم متحركة أكثر سلاسة، وتحكم أكثر استجابة، وحركة أكثر وضوحًا في الألعاب التنافسية مثل ألعاب إطلاق النار وألعاب السباق.

ميزات الشحن

أشار المُسرّب أيضاً إلى أن الجهاز اللوحي سيأتي على الأرجح ببطارية سعتها 9000 مللي أمبير لدعم المعالج القوي والشاشة. كما يُتوقع وجود نظام تبريد فعّال للحفاظ على درجة حرارة المعالج ضمن المعدل الطبيعي. ومن المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الأيام القادمة.

شاشة OLED الجيل الخامس جهاز ريدماجيك للألعاب Tablet 5 Pro معالجة الرسومات الجهاز اللوحي الأجهزة اللوحية الهواتف المحمولة

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

السفير عاطف سالم

مفاجأة| سفير مصر السابق بـ تل أبيب: نتنياهو يختبئ في غرفة محصنة تحت المسجد الأقصى

الصلاة

الحزن بيموت.. أب يلحق بنجله وقت صلاة الجنازة عليه في مشهد مهيب بالمنوفية

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننفرد بنشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

ننفرد بنشر أقوال والد عروس بورسعيد المقتولة في منزل خطيبها

فلسطيني الجنسية.. ننشر أقوال والد عروس بورسعيد

اسعار السبائك الذهب

سبيكة 10 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد

تفاصيل جديدة تكشفها أقوال شهد نجلة شقيقة خطيب عروس بورسعيد

تفاصيل جديدة بأقوال شهد نجلة شقيقة خطيب عروس بورسعيد

أسعار الدواجن

البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

شبكة "بريكس": بيلاروس تبتكر صنفا من الطماطم عالي الإنتاجية وغنيا بمضادات الأكسدة

الصحف القطرية

الصحف القطرية: تنسيق مصري قطري لتعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات

البنزين

وزير الطاقة الأمريكي: تخفيف ارتفاع أسعار البنزين قد يستغرق أسابيع

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟

بقفطان مغربي.. أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها

لصحة العين و الجلد.. ما أهمية فيتامين أ؟

50 صورة من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2026

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد